Kontrola optužnice u predmetu Plantaže odložena za 25. maj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kontrola optužnice u predmetu Plantaže, koja je danas bila zakazana u podgoričkom Višem sudu, odložena je za 25. maj na zahtjev advokata odbrane.

Advokati Dragoljub Đukanović, Bojana Franović i Neda Ivović, podneskom su se obratili sudu kojim su zatražili odlaganje kontrole optužnice zbog obaveza u drugim predmetima, prenosi portal Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića, Boža Mihailovića i Verice Maraš, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Kako je navedeno u saopštenju tužilaštva nakon podizanja optužnice, oni se sumnjiče da su od 24. decembra 2019. do 23. aprila 2020. godine u Podgorici, kao odgovorne osobe u oštećenom preduzeću Plantaže, zloupotrijebili svoj položaj u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i nijesu vršili svoju dužnost, pa su tako firmi OMP-Engineering pribavili protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 40 hiljada EUR, a Plantažama nanijeli imovinsku štetu.

