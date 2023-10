Konferencija o ekonomiji u srijedu i četvrtak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konferencija o ekonomiji Montenegro 2023, koju organizuje Privredna komora (PKCG), održaće se u srijedu i četvrtak u hotelu Splendid u Budvi.

Iz PKCG, koja od 2010. godine organizuje Konferenciju o ekonomiji, saopštili su da je to izuzetno važan ekonomski događaj u regionu, kako sa aspekta aktuelnosti tema koje pokreće sa govornicima na najvišem nivou, tako i mogućnosti poslovnog povezivanja, kao dodatne vrijednosti.

Glavna tema konferencije ove godine su ekonomski horizont regiona, a učesnici će razmotriti pitanja važna za ekonomsku budućnost ovih prostora.

„Na jednom od najznačajnijih ekonomskih događaja, koji se organizuje na prostoru Zapadnog Balkana, u nastojanju da kroz dijalog dođu do odgovora važnih za poslovnu zajednicu regiona i šire, te za društvo u cjelini, u svojim izlaganjima kroz pet panela govoriće predstavnici poslovne i akademske zajednice Crne Gore i regiona, uvaženi ekonomski stručnjaci, te eksperti međunarodnih institucija“, navodi se u saopštenju PKCG.

Konferencija će imati pet panela pod nazivom Kriza traje, Zelena tranzicija u EU i na Zapadnom Balkanu – de iure i de facto, Kreatori politika, da li se čujemo, Inovacije: Pre(D)uzmi ideju i Održivost evropskih integracija i perspektive članstva u EU.

Kao i prethodnih godina, tokom trajanja Konferencije biće organizovani bilateralni susreti privrednika regiona, što je šansa za uspostavljanje saradnje među privrednicima na konkretnim poslovnim aranžmanima.

