Konatar: URA spremila predlog za povećanje minimalne i ostalih penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog za povećanje svih penzija u Crnoj Gori spreman je za Skupštinu, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar.

„URA predlaže povećanje minimalne, ali i svih ostalih penzija kako ne bi bilo nepravde i diskriminacije među penzionerima”, rekao je Konatar.

On je najavio da će narednih dana biti više informacija poslanika Građanskog pokreta URA kada će se predlog izmjena zakona naći u skupštinskoj proceduri.

