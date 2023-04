Kompanije treba da uključe više žena u donošenje odluka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rodna raznolikost nije samo pravedna, već i pametna stvar kojoj kompanije treba da teže, poručila je izvršna direktorica Sustineri Partnersa, Biljana Braithwaite.

U okviru drugog dana ESG samita Zapadnog Balkana, koji je održan u Porto Montenegru, pokrenuta je inicijativa Women on Boards Adria, čiji je cilj da doprinese povećanju zastupljenosti žena u korporativnom odlučivanju u regionu.

Inicijativa je rezultat zajedničkog napora Sustineri Partnersa i partnera samita, koji vjeruju da rodna raznolikost u odborima vodi ka boljem procesu donošenja odluka i boljem poslovanju.

Braithwaite je navela da statistika pokazuje da su žene nedovoljno zastupljene u upravnim odborima regiona.

Kako je kazala, Women on boards inicijativa nastoji da to promijeni, promovišući važnost rodne raznolikosti za dobro i odgovorno poslovanje i podstičući kompanije da imenuju više žena u svoje upravne odbore.

Braithwaite je rekla da će inicijativa pružiti obuku i podršku ženama koje žele da budu u odborima, kao i kompanijama koje žele da rade na dostizanju rodne ravnopravnosti.

“Inicijativa će se, takođe, zalagati za politike i prakse koje promovišu rodnu ravnopravnost u odborima, kao što je usvajanje kvota ili zacrtanih ciljeva kada je riječ o broju žena u odborima“, kazala je Braithwaite.

Ona je dodala da vjeruje da je rodna raznolikost ne samo pravedna, već i pametna stvar kojoj kompanije treba da teže.

Braithwaite je rekla da istraživanja pokazuju da kompanije sa većom zastupljenošću žena na pozicijama odlučivanja postižu bolje poslovne rezultate i inovativnije su.

“Želimo pomoći kompanijama regiona da ostvare te prednosti povećanjem broja žena u svojim upravnim odborima”, navela je Braithwaite, jedna od suosnivačica inicijative Women on Boards Adria.

Ona je kazala da pokretanje inicijative Women on Boards Adria predstavlja važan korak ka većoj ravnopravnosti polova u regionu.

“Podsticanjem rodne raznolikosti u upravnim odborima, inicijativa ima za cilj da stvori inkluzivnije i prosperitetnije poslovno okruženje za sve”, zaključila je Braithwaite.

Predsjednica European Women on Boards, Hedwige Nuyens, kazala je da je ovo zaista radostan trenutak, koji izaziva velika očekivanja.

“Žene su nedovoljno zastupljene u upravnim odborima i vodećim pozicijama širom svijeta. Promjena ne dolazi lako i zato je ova inicijativa tako važna. Zajedno možemo napraviti razliku”, rekla je Nuyens.

Zastupnica za zaštitu ravnopravnosti Srbije, Brankica Janković, poručila je da bez aktivnog učešća žena prilikom donošenja odluka nema istinskog prosperiteta ni stabilnosti.

“Obrazovanje, vještine i iskustva koje žene posjeduju razlikuju se od muških, a upravo se u sinergiji različitih perspektiva postižu dobri rezultati i stvara povoljnija društvena klima”, navela je Janković.

Kako je rekla, mnogi podaci ukazuju da je u kompanijama gdje su poslodavci omogućili ravnopravno učešće žena u procesu donošenja odluka stvoreno bolje poslovno okruženje, što je uticalo i na rast poslovanja.

“Zato i sada pružam snažnu podršku inkluzivnoj diskusiji i inicijativi da u sve poslovne i akademske panele žene budu uključene ravnopravno i pod istim uslovima kao i muškarci”, kazala je Janković.

Podršku inicijativi dala je i direktorica Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore Irena Radović.

Ona je kazala da je fokus na rodno inkluzivnu korporativnu kulturu i implementaciju ESG standarda od vitalnog značaja za snaženje ekonomija Zapadnog Balkana.

“Na nama nije samo da poštujemo ESG standarde, već da budemo među liderima, kao dio napora da privučemo investicije i pozicioniramo naš region na evropskim i globalnim tržištima”, rekla je Radović.

Ona je navela da cijene partnerske inicijative koje dodatno afirmišu takve napore i na regionalnom nivou, kao što je Women on Boards Adria.

“Integrisanje ženskog talenta na pozicijama ekonomskog liderstva u cilju snažnijeg, otpornijeg i inkluzijijeg ekonomskog rasta zahtijeva sinhronizovanu akciju i mora biti naš zajednički cilj”, dodala je Radović.

Premijer Dritan Abazović je, na svečanom zatvaranju Western Balkans ESG samita u Tivtu, čiji je koorganizator Vlada, kazao da su konačno u fokusu teme koje su važne za budućnost i održivost, koja je direktno povezana sa ekonomskim razvojem.

„Iz Tivta šaljemo poruku da želimo da razmišljamo drugačije. Mislim da je Crna Gora prava zemlja za to, znate da je ona po Ustavu ekološka“, rekao je Abazović.

On je poručio da moramo zaštititi prirodu, naše rijeke, jezera.

„Vjerujem da ako imate jedinstven proizvod, uvijek će nalaziti osobe i kompanije koje su spremne da se priključe nekim projektima, dakle moramo da ostanemo jedinstveno mjesto“, naveo je Abazović.

On je rekao da je veoma optimističan ne samo za Crnu Goru, već za cijeli Zapadni Balkan.

„Crna Gora je jako bezbjedna, spremna za nove projekte i novu viziju, ali naravno treba da damo veći doprinos kako bismo fokus pomjerili u pravom pravcu“, kazao je Abazović.

On je istakao da ESG samit omogućava da se fokus stavi na prave stvari, na budučnost.

„Već počinjemo sa sezonom, vjerujem da će biti rekordna sezona u Crnoj Gori“, kazao je Abazović, dodajući da moramo imati bolju infrastrukturu.

ESG samit Zapadngm Balkana prvi je veliki događaj na ovom prostoru koji se bavi ekološkim, društvenim i upravljačkim standardima i koji je okupio preko 450 gostiju, predstavnike vlada regiona, međunarodnih organizacija i evropskih institucija, vodeće svjetske biznis lidere i stručnjake iz ESG standarda, inovacija i održivog razvoja.

