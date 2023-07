Ključni problem nedostatak direktnih avio-linija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ljetnja turistička sezona nije na nivou, špic kasni, a turistički poslenici ključni problem vide u nedostatuku direktnih avio-linija i činjenici da Crna Gora nije avio-dostupna destinacija.

Oni upozoravaju da se nakon pandemije koronavirusa nastavlja niz loših sezona, sa sve kraćim špicom i manje elitnih gostiju, ali i da postoji mogućnost da je to posljedica visokih cijena, na koje su, kako tvrde, bili primorani zbog povećanih plata zaposlenih i poskupljenja namirnica, piše Pobjeda.

Direktor hotela Rivijera u Petrovcu Nemanja Kovačević kazao je da sezona nije na nivou i da špic kasni, kao i da bez direktnih avio-linija sa zapadnoevropskih i nordijskih tržišta nema turizma, ni elitnih turista u Crnoj Gori.

„Crna Gora ove godine ima samo 13 letova sedmično iz Njemačke, koja ima 80 miliona stanovnika, i desetak letova sedmično iz Francuske, sa 60 miliona stanovnika. To je poražavajuća činjenica koja govori da nijesmo avio-dostupna destinacija kako bi trebalo, ako želimo da sezona daje rezultate i da bude zamajac razvoja ekonomije. Špic sezone je odložen, sezona nije na nivou, pa se sada se spuštaju cijene“, saopštio je Kovačević.

On smatra da bi u slučaju bolje avio-povezanosti bilo i više interesovanja.

„Na odmor se ide direktnim avio-letovima, a mi nemamo dovoljno tih letova. Odnosno imamo ih smiješno malo, to je ključni problem. I onda mi, privatnici, kolektivno ispaštamo, a nemamo nikog da nas podrži“, objasnio je Kovačević.

Predsezona i postsezona se, prema njegovim riječima, rade sa grupama gdje su profiti blizu nule.

„Zarada je na minimumu. Onda imamo problem sa radnom snagom. Nedovoljno je fleksibilna državna politika za dovođenje radne snage sa strane, iz Indije, Pakistana, Nepala i Tajlanda. Sve to pravi zajedno kombinaciju faktora koja dovodi do toga da nemamo sezonu kakvu bi trebalo da imamo. U Petrovcu su hoteli sada na nekih 70 odsto popunjenosti ili čak manje, a privatni smještaj još nije pun“, rekao je Kovačević.

On je dodao da su hotelijeri u Petrovcu sada spustili cijene, pa se dvokrevetna soba sa polupansionom može naći u hotelu sa četiri zvjezdice po cijeni od 90 EUR za noć.

„Sada su last minute cijene, što je smiješno jer je ovo špic sezone i treba da sve bude puno i da bude 200 EUR soba dvokrevetna u hotelu sa četiri zvjezdice“, kazao je Kovačević.

On je saopštio da se čeka još avgust da se vidi šta će biti.

„Dešava se da nakon pandemije kontinuitet loših turističkih sezona se nastavlja. Crna Gora kao turistička destinacija već duže vrijeme, živi loš, haotičan turizam. Turisti obično dolaze bez najave automobilom iz regiona i onda na recepciji pitaju šta imamo da im ponudimo. Nema interesovanja, upita, nijesmo avio-dostupni, nema strategije razvoja. Nacionalna avio-kompanija radi loš posao od kada nema istočnoevropskog tržišta. Nama bi trebalo da bude fokus na Zapadnoj Evropi i na nordijskim zemljama“, rekao je Kovačević.

Direktor hotela Forza Mare, restorana i poslastičarnice u Kotoru i Porto Montenegru, Bojan Joketić, potvrdio je da je sezona loša. Oni imaju manji porodični hotel, pa ga je lako napuniti, ali primjećuje da kod ostalih nije tako. Ne može, kako je kazao, da ocijeni sezonu, jer je čudna i nepredvidiva.

„Čudna je sezona, manje se troši. Nema radnika, a nema ni kontrole. Inspekcije ne rade kako bi trebalo da rade, sve je stihijski. Da je nešto idealno – nije“, kazao je Joketić.

On je dodao da su gosti trenutno manje platežni nego ranijih godina.

„Možda je razlog to što smo malo podigli cijene, ali skočile su i plate radnicima, sve neke druge stvari, pa su i cijene povećane. Poskupljenja su prouzrokovana platama radnika koje su ove godine znatno veće. Prinuđen si da sobarici daš platu hiljadu EUR. Konobar traži 1,2 hiljade EUR, ali da zna da radi posao, pa prosto sve, a ne zna ni tacnu da nosi. I Hrvatska ima isti problem. Sve što se dešava tamo odražava se i na nas“, rekao je Joketić.

On je dodao da u Kotoru ima ljudi, ali da se očekivalo više.

„Priča se o rekordnoj sezoni, ali nije baš tako. Špica još nema. Odlični su bili mart, april i prva polovina maja, i onda od 15. maja ide pad. Jun i jul su podbacili. Ima samo u saobraćaju gužve, nigdje drugo. Krivi smo možda i mi što smo puno podigli cijene, ali sve je uslovljeno jedno drugim“, saopštio je Joketić.

Direktorica Udruženja izdavaoca privatnog smještaja u Crnoj Gori, Branka Džoganović, podsjetila je da je prošle godine sezona počela oko 20. jula.

„Možemo reći da su ove godine gosti počeli ranije, ali kako mjesecima već slušamo o fantastičnoj popunjenosti hotela stvorilo se određeno, za naše uslove nerealno, očekivanje. Nemamo realnu statistiku, polazni podaci nijesu odgovarajući, jer uključuju kako turiste i sezonske radnike i doseljenike. Godinama unazad sezona u privatnom smještaju za većinu traje 30 do 40 dana“, rekla je Džoganović.

