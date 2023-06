Ključ prosperiteta u boljoj međusobnoj saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ključ prosperiteta zemalja Zapadnog Balkana leži u otvorenosti, boljoj međusobnoj saradnji i razmjeni dobrih ideja, ocijenio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović na Prespanskom forumu za dijalog (PFD), koji se održava u Strugi.

On je ocijenio da aktuelni izazovi i procesi, sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana (ZB) suočavaju na putu ostvarenja primarnog spoljnopolitičkog cilja- pristupanja Evropskoj uniji, zahtijevaju brze i konkretne odgovore, mjere i politike.

“Promjene su intenzivne, globalno okruženje izazovno, a zadaci složeni, naročito u smislu pružanja stabilnog ekonomskog i finansijskog okruženja, dok vrijeme ističe”, rekao je Damjanović na forumu.

Zbog toga se, kako je poručio, moramo otvoriti, biti inovativni, sarađivati, pomagati jedni drugima i razmjenjivati dobre ideje.

“U tome leži ključ prosperiteta“, rekao je Damjanović na forumu, čija je centralna tema pod nazivom Proširena evropska porodica do 2030: (ne)moguća misija?

Damjanović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazao da ukoliko žele da se približe stepenu razvijenosti ekonomija evropskih zemalja, države Zapadnog Balkana treba da rade na jačanju međusobne saradnje, otvorenosti granica, boljoj povezanosti i integrisanom tržištu, kako bi šest zemalja zajedno bile atraktivnije za ozbiljne i kredibilne investitore u odnosu na svaku pojedinačno.

Učestvujući na panelu Trasiranje puta prosperitetu: EcoFin strategija za rast ZZ, Damjanović je istakao da veliki zajednički izazov predstavlja i stvaranje boljih uslova za povlačenje sredstava iz EU fondova, posebno IPA fondova, budući da je nivo iskorišćenosti u Crnoj Gori i drugim zemljama ZB-a neopravdano nizak, a vrijeme kao jedan od najvećih resursa, na izmaku.

Diskutujući na temu ekonomskih migracija, kao posljedice rata u Ukrajini, Damjanović je kazao da danas u Crnoj Gori oko deset odsto ukupnog stanovništva čine građani Ukrajine i Rusije, čiji je ekonomski potencijal neosporan i da Crna Gora traži načine da ga valorizuje.

Kako je kazao, riječ je o mladim, obrazovanim ljudima, a neki od njih su stručnjaci za digitalne tehnologije, što je, prema njegovoj ocjeni, preokret u pozitivnoj diverzifikaciji crnogorske ekonomije.

Na panelu su, osim Damjanovića, govorili i potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije (RSM) za ekonomska pitanja, Fatmir Bytyqi, ministar ekonomije RSM, Kreshnik Bekteshi, guvernerka Narodne banke RSM, Anita Angelovska Bezhoska, pomoćnica generalnog sekretara UNDP-a i direktorica Regionalnog Biroa za Evropu i Zajednicu nezavisnih država, Ivana Živković, dok je panelom moderirala direktorica CEF-a, Jana Repanŝek.

Na marginama foruma u Strugi, Damjanović je razgovarao sa sjevernomakedonskim kolegom, Fatmirom Besimijem, ministrom finansija, o temama koje su od vitalnog značaja za stanovnike regiona i tiču se prosperiteta i unaprjeđenja životnog standarda stanovnika.

Tokom otvorenog razgovora, u partnerskom duhu, ministri su ocijenili da je u cilju bolje evropske perspektive neophodno ojačati međusobno povjerenje i promovisati zajedničko istupanje regiona u dijalogu sa EU.

Sagovornici su se saglasili da treba ubrzano otklanjati sve prepreke na tom putu, na svim nivoima, gdje je naglašena i potreba za iznalaženjem prave strategije za zaustavljanje procesa odliva mladih, obrazovanih ljudi, koji, kako je ocijenjeno, traje već gotovo dvadeset godina, uz zaključak da je nedostatak kvalifikovanog kadra posebno osjetan u sektorima turizma i građevinskih usluga.

Ministri su detaljno razmotrili pitanja koja se tiču stanja javnih finansija u dvije prijateljske države i analizirali mjere i iskustva u obezbjeđivanju stabilnog finansijskog okvira u Crnoj Gori i RSM.

