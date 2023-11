Kineski investitori zainteresovani za ulaganje u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kineski investitori su zainteresovani za ulaganje u Crnu Goru, ocijenjeno je na sastanku ministra saobraćaja i pomorstva, Filipa Radulovića i ambasadora Kine u Crnoj Gori, Fan Kuna.

Radulović se, kako je saopšteno iz Ministarstva, osvrnuo na dosadašnje zajedničke projekte, a posebno je naglasio projekat izgradnje prve dionice auto-puta Smokovac – Mateševo.

“Taj projekat je dodatno učvrstio dobre odnose koje Crna Gora i Kina imaju. Raduje nas saradnja na projektu rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari, koji je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Crne Gore”, kazao je Radulović.

Fan je podsjetio na dugogodišnje prijateljske odnose dvije zemlje, ali i najavio unapređenje saradnje.

“Postoji dodatan prostor za saradnju u oblasti infrastrukture, a kineske kompanije su spremne da investiraju u Crnu Goru. Mi podržavamo evropske integracije Crne Gore i mislimo da su Evropska unija (EU) i Kina dva velika tržišta koja su korisna za vašu zemlju”, kazao je Fan.

