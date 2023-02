Jovanić ostaje u pritvoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, podnijetu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici od 16. januara.

Viši sud je ranije odbio kao neosnovane predloge branilaca Jovanića za ukidanje pritvora uz davanje jemstva koje se sastoji u uspostavljanju hipoteke na nepokretnostima, vlasništvo njegove porodice, vrijedne 634 hiljade EUR.

“Odlučujući o žalbi branioca okrivljenog izjavljenoj protiv navedenog rješenja ovaj sud je prihvatio razloge koje je dao prvostepeni sud da ponuđeno jemstvo u konkretnom slučaju ne predstavlja dovoljnu garanciju da će se obezbijediti prisustvo okrivljenog za dalji tok postupka i da okrivljeni do kraja postupka neće pobjeći, kao i da se svrha obezbjeđenja prisustva okrivljenog može postići samo mjerom pritvora koja se u konkretnom slučaju javlja kao nužna”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je ranije Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv Jovanića i 12 osumnjičenih članova njegove kriminalne grupe, kojoj se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Optužnica je podignuta protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća Titan security Podgorica, Securitas Montenegro Podgorica, Top force system Nikšić i Ogimar MNE Podgorica.

