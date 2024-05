Jedino Švajcarci hoće u Željezaru

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Švajcarska kompanija 8B Capital jedina je aplicirala za pojedinačne pregovore za zakup pogona nikšićke Željezare – Čeličane i Kovačnice, zvanično je saopšteno Vijestima iz Elektroprivrede (EPCG).

Državna energetska kompanija je nakon dva neuspjela tendera za zakup Željezare, u kojima bi se pokrenula proizvodnja čelika, odlučila da krene u pojedinačne pregovore sa kompanijama koje su bile učesnice tenderskih postupaka i koje su zainteresovane za pojedinačne pregovore.

“U toku je usaglašavanje brojnih elemenata, sve će ići prema Odboru direktora i Ministarstvu energetike i rudarstva i Vladi, te o izvjesnosti ne možemo sada i samostalno dati ocjene”, odgovoreno je Vijestima na pitanja u kojoj su fazi pregovori i da li je realno da se tokom njih dođe do zakupca.

Iz EPCG su kazali da do tada i dalje imaju usvojen plan aktivnosti u Željezari koji obezbeđuje kontinuitet rada i privređivanja, a koji se velikim dijelom odnosi na obezbjeđenje imovine i izradu i montažu konstrukcija za solarne elektrane na branama Slano, Vrtac i Krupac, kao i na velikom dijelu zemljanih i krovnih površina.

Švajcarska kompanija je bila jedina koja se prijavila na drugi javni poziv EPCG za zakup Željezare, za koji su ponude otvrene sredinom aprila. Komsija EPCG je tada konstatovala da je ta ponuda nezadovoljavajća, jer nije postojala niti bankarska garancija, niti uplata depozita.

U javnom pozivu je tražena tromjesečna garancija u iznosu od 1,5 miliona EUR, koja će biti razmatrana u pregovaračkom procesu, jer su mnoge zainteresovane firme upravo tražile da se iznos garancije smanji.

Švajcarske kompanija 8B Capital i na prvom javnom pozivu eliminisana je u drugom krugu zbog neobezbijeđenih bankarskih garancija.

EPCG je drugi javni poziv, za koji su ponude mogle da se dostavljaju do 15. aprila, raspisao 28. marta.

Na prvi poziv za zakup željezarinih poziva stigle su tri prijave – švajcarske kompanije 8B Capital, konzorcijuma koji čini nikšićka firma Neksan Miodraga Dake Davidovića, kineska Universal Energy i češka Energy & Industrial Management Advisory Services i švedskog konzorcijuma Kvalitets Bygg – Uber Nordic.

Dva konzorcijuma su potom isključena iz nadmetanja za Željezaru, jer su ovi potencijalni investitori tražili određene uslove koje nije moguće ispuniti, pa je u igri ostala samo švajcarska kompanija sa kojom su nastavljeni razgovori, ali i ta ponuda nije prihvaćena zbog tehničkih nedostataka.

U pismu namjere, koje je ranije stiglo na adresu EPCG, švajcarska kompanija je navela da imaju dugodišnje partnerske odnose sa više kompanija u svijetu, kao i finansijsku pomoć od jednog fonda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Smatraju da bi smanjenjem troškova od pet odsto, proizvodnju povećali 30 procenata, kao i da bi u početku pokušali da ostvare neprekidan ciklus proizvodnje u tri smjene i proizvodnju od 2,5 hiljada gotovih proizvoda mjesečno.

“U prvoj fazi obavili bi tehničko-tehnološki pregled i utvrđivanje potrebnih investicija radi pripreme proizvodnje i pomoćne opreme za neprekidan proizvodan proces. Na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnicima i utvrđivanja stanja opreme za posljednjih deset godina, nivo potrebnih investicija za obnavljanje postojeće opreme i svaranje uslova za ponovno pokretanje proizvodnje u pomenuta dva preduzeća iznosi između 5,5 i šest miliona EUR”, plan je 8B Capitala.

U drugoj fazi razvoja planiraju ulaganja u Kovačnicu kako bi povećali kapacitete i samim tim obim proizvodnje kovanih ugljeničnih čelika i legura do pet hiljada tona mjesečno, što bi podrazumijevalo povećanje godišnje proizvodnje od 30 hiljada tona kovanog čelika na 60 hiljada tona.

U trećoj fazi godišnja proizvodnja bi, prema njihovom planu, bila 60 hiljada tona gotovih proizvoda, i investirali bi u opremu za neprekidno livenje i kombinovana postrojenja za valjanje, što bi im omogućilo da proizvode 120 hiljada tona armiranog betona i 60 hiljada tona “kovina od specijalnog čelika”.

Proizvodnju bi počeli sa 25 angažovanih radnika, da bi u šestom mjesecu zakupa taj broj bio 150, a broj radnika u proizvodnji bi se postepeno povećao.

Njihov uslov je bio i da u ugovoru bude navedeno da pored oglašenog zakupa na period od pet godina, traže još pet, te da im se, ako za tri-četiri godine pokažu da su ostvarili planirano, omogući otkup željezarinih pogona.

