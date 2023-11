Javnost će glasati za rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javnost će imati priliku da u postupku javnog glasanja, koje će biti organizovano od 15. do 29. novembra na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja, glasa za rješenje koje smatra najkvalitetnijim da predstavlja nacionalni brend Crne Gore.

Na prvoj sjednici održanoj povodom izbora vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, studenti, članovi radnih timova Univerziteta Crna Gora, Univerziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica, odabrani na pozivnom konkursu koji je završen u avgustu ove godine, imali su priliku da pred žirijem predstave svoje predloge rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore.

“Isti su izrađeni pod vođstvom mentorskih timova, koje su činili profesori sa univerziteta kojima studenti pripadaju”, navod se u saopštenju Ministarstva.

Predloge rješenja vizuelnog identiteta ocjenjivaće žiri koji čine predstavnici ministarstava ekonomskog razvoja, kulture i medija i sporta i mladih, Nacionalne turističke organizacije, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, kao i nezavisni stručnjaci sa tržišta iz oblasti grafičkog dizajna.

“Zanimljivo je pomenuti da će jedan glas u žiriju imati i javnost, koja će dobiti priliku da učestvuje u postupku javnog glasanja i da svoj glas rješenju koje smatra najkvalitetnijim da predstavlja nacionalni brend Crne Gore”, dodali su iz Ministarstva.

Na taj način omogućava se uključivanje svih građana i građanki Crne Gore u proces izbora vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore.

