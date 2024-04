Japanske tehnologije za modernu Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora može mnogo toga da nauči od Japana, a posebno u dijelu korišćenja modernih tehnologija, saopštio je predsjednik Vlade Milojko Spajić u intervjuu za Yomiuri Shinbun.

Spajić je diplomirao na ekonomskom fakultetu Univerziteta Saitama, zbog čega je njegov dolazak na čelo Vlade pobudio veliko interesovanje među japanskim medijima, a prvi intervju dao je za jednu od najtiražnijih dnevnih novina.

Spajić je rekao da visoko cijeni saobraćajnu infrastrukturu u Japanu, kao i način na koji urađena dekarbonizacija energetskog sektora. Pored toga konstatovao je vrlo uspješne metode upravljanja otpadom zbog čega želi da se uspostavi saradnja sa japanskim kompanijama kako bi nove tehnologije stigle u Crnu Goru.

U tom kontekstu je otvaranje ambasade u Tokiju važno, pa je Spajić rekao za japanske medije da će se raditi na njenom otvaranju u najskorijem roku.

Spajić je u intervju naglasio i važnost realizacije ideje otvaranja Montenegro biznis distrikta koji bi se nalazio na lokaciji između centra Podgorice i aerodroma.

Spajić je, poredeći distrikt sa Marunoučijem (Marunouchi – distrikt u Tokiju gdje se nalaze predstavništva velikog broja vodećih japanskih i stranih kompanija), rekao da je cilj privlačenje investicija međunarodnih kompanija od kojih se očekuje da u Crnoj Gori otvore svoja predstavništva za Balkan i Evropu.

U završnom dijelu razgovarano je i o uticaju Crne Gore, kao NATO članice, na stabilnost regiona, a Spajić je zaključio da bi naša zemlja mogla odigrati važnu ulogu na tom polju za Zapadni Balkan, jer ima odlične odnose sa svim susjedima.

