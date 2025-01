Jačanje saradnje sa Češkom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Češka će ojačati saradnju, produbiti ekonomske odnose i ostvariti dugoročna partnerstva, pri čemu ekonomski uspjesi Češke inspirišu Crnu Goru da uloži dodatne napore da iskoristi sopstvene resurse i potencijale, ocijenjeno je na forumu predstavnika dvije države.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da se Crna Gora na evropskom putu ugleda na Češku, te da ta država predstavlja primjer pune i dinamične valorizacije potencijala kroz maksimalno korišćenje benefita EU.

Ona je, kako je saopšteno iz PKCG, zahvalila predsjednicima država Petru Pavelu i Jakovu Milatoviću na podršci poslovnoj zajednici i što prisustvom dodatno doprinose značaju foruma.

Crnogorsko-češki biznis forum okupio je najviše državne zvaničnike i brojne predstavnike kompanija, a organizovala ga je PKCG, u saradnji sa Ambasadom i Konfederacijom industrije Češke te partnerstvu sa Agencijom za investicije.

Drakić smatra da je crnogorski investicioni ambijent posebno atraktivan u turizmu kroz dodatnu promociju Crne Gore kao izuzetne turističke destinacije za češko tržište, kao i poljoprivredi uparivanjem kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda iz Crne Gore sa češkom tehnologijom prerade i pakovanja.

Ona je ocijenila da su investicije moguće u saobraćaju kroz partnersko uključivanje čeških kompanija u modernizaciju saobraćajne infrastrukture uz zajedničko povlačenje sredstava iz evropskih razvojnih fondova i energetici primjenom visokotehnoloških rješenja čeških kompanija u projekte valorizacije našeg energetskog potencijala.

Potpredsjednica Konfederacije Industrije Češke, Katerina Kupkova, poručila je da se dvije države fokusiraju na turizam, obnovljive izvore energije i podsticanje stranih investicija.

„Stoga mi je veliko zadovoljstvo što u Podgoricu dovodim predstavnike skoro 20 kompanija i institucija i naša poslovna delegacija obuhvata kompanije koje predstavljaju ključne sektore kao što su energetika, odbrana i bezbjednost, industrija aviona, infrastruktura i transport, rudarstvo, IT rješenja i inženjering. Ovo su oblasti u kojima smo pokazali izvrsnost“, rekla je Kupkova.

Ona je navela da obje zemlje naglašavaju inovacije, digitalnu transformaciju i razvoj infrastrukture u cilju povećanja konkurentnosti uz napore da daju podršku malim i srednjim preduzećima, kao pokretačima ekonomske otpornosti i inovacija.

U okviru bilateralnih susreta privrednika dvije zemlje, razgovarano je o mogućnostima uspostavljanja potencijalne saradnje na konkretnim projektima.

Slobodan Stanić iz kompanije Remid vis rekao je da naša privreda ima veliku priliku da kroz bilateralnu saradnju sa češkim kompanijama ostvari proizvodnju u oblastima energetike, putne infrastrukture, namjenske industrije i metalopreradu.

On je naveo da su uoči Foruma sa češkim privrednicima posjetili kompaniju Tara gdje su gosti iskazali zainteresovanost za saradnju i razvoj proizvoda koji će biti na obostranu korist.

Tokom razgovora bilo je riječi i o pitanju obrazovanja i kadra, gdje, smatra Stanić, mora doći do velikog zaokreta, većeg ulaganja u ljude, a naročito mlade kako bi se zainteresovali za proizvodne djelatnosti.

Stanislav Bobek iz češke Zbrojevke već je četvrti put u Crnoj Gori.

„Zadovoljstvo mi je što danas sa crnogorskim privrednicima razgovaram o mogućnostima za poslovnu saradnju. Posjetili smo kompaniju Tara gdje smo imali uvid u tehnologiju koja se može iskoristiti za proizvodnju djelova koji su potrebni Češkoj Zbrojevki“, rekao je Bobek.

Darko Krivokapić iz Elektroprivrede (EPCG) kazao je da forumi tog tipa omogućavaju uspostavljanje bilateralnih odnosa i saradnje sa kompanijama sličnog portfolija.

Prema njegovim riječima, ovaj forum je bio je prilika da se uspostavi saradnja sa kompanijama iz Češke, posebno iz energetskog sektora.

Kako je istakao, osim trgovine električnom energijom, uspostavljeni su i kontakti sa kompanijama koje se bave drugim djelatnostima iz oblasti energetike.

„Smatram da će naročito interesantna saradnja biti u vezi sa Rudnikom uglja i Termoelektranom Pljevlja, gdje češke kompanije imaju veliko iskustvo“, rekao je Krivokapić.

On je kazao da postoji i mogućnost saradnje u oblasti obnovljivih izvora energije, poput solarne proizvodnje i vjetroparkova, naročito u segmentu prognoze proizvodnje i optimizacije portfolija EPCG.

Predstavnica kompanije Škoda Transportation, Olesea Laki, rekla je da je zainteresovana za projekte iz oblasti željezničke infrastrukture, koji su u Crnoj Gori u pripremi.

„Vjerujemo da naš portfolio korespondira sa infrastrukturnim potrebama Crne Gore. Imamo uspješan projekat u Bugarskoj, koja je blizu ovom kraju Evrope i spremni smo da asistiramo sa svojim znanjem i tehnologijom u razvoju održive mobilnosti. Ova vrsta foruma podstiče uspostavljanje direktnih kontakata sa stejkholderima i cijenimo ovaj vid saradnje između Češke i Crne Gore“, rekla je Laki.

Predstavnik kompanije Maljat Stone, Lazar Đurović, rekao je da je značajna saradnja sa firmama iz Češke u cilju unapređenja tehnološkog razvoja u oblasti ekstrakcije i proizvodnje kamena.

Đurović je naveo da je fokus na prirodnom kamenu, poput arhitektonskog i tehničkog čija je proizvodnja u Crnoj Gori trenutno nedovoljno razvijena, te da postoji značajan prostor za napredak.

„Jedan od ključnih aspekata ove saradnje jeste rješavanje problema koji se tiču vodnih rezervi, ekologije, prečišćavanja vode i smanjenja otpada nastalog u rudnicima. Sve ovo su izazovi s kojima se suočavamo, ali su istovremeno i vrlo rješivi uz odgovarajuću podršku i razmjenu znanja sa stranim partnerima“, naveo je Đurović.

Komercijalni direktor ENELEX-A i potpredsjednik Češkog udruženja za tehnologiju ekstrakcije i rudarstva, Daniel Vacek, objasnio je da okupljaju 19 proizvođača tehnologija za rudarstvo i energetiku.

„Fokusiramo se na povećanje efikasnosti u rudarstvu i termoelektranama kao i smanjenju zagađenja u termoelektranama. U Crnoj Gori vidimo veliki potencijal za nas i zato nam je značajna. Imali smo i našu prvu instalaciju u termoelektrani u Pljevljima i nadamo se da će ovaj posao pomoći da podijelimo svoja iskustva sa lokalnim partnerima“, rekao je Vacek.

U susret poslovnom forumu, delegacija čeških privrednika iz sektora energetike učestvovala je i na prezentaciji energetskih potencijala Crne Gore uz osvrt na već realizovane projekte mini hidro, solarnih i vjetro elektrana, organizovanoj u Komori.

Kompanija Sistem MNE je predstavila projekte koje su realizovali u partnerstvu sa češkim kompanijama i koje namjeravaju da realizuju, uputivši otvoreni poziv privrednicima Češke i raspoloživost partnerske saradnje na tim projektima.

