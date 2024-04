Izmjene Zakona o PIO nijesu uvrštene na dnevni red Skupštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštine nije prihvatila predlog poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se dnevni red sjednice dopuni Predlogom izmjena i dopuna Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju (PIO).

Za taj predlog glasao je 21 poslanik, 15 je bilo protiv, a 23 uzdržano.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PIO predviđa se povećanje minimalne penzije za korisnike srazmjernih penzija na 450 EUR.

Iz Građanskog pokreta URA su ranije objasnili da tim predlogom žele da isprave nepravdu prema više od deset hiljada korisnika srazmjernih penzija u Crnoj Gori, od kojih većina prima penzije u iznosima od 50 do 150 EUR, zbog čega su među najugroženijim kategorijama stanovništva.

Predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, rekao da je će Vlada riješiti problem srazmjernih penzija.

“Vlada me je obavijestila da je pri kraju sa izuzetno kvalitetnim zakonskim rješenjem i da će ga uskoro predložiti parlamentu”, kazao je Mandić.

