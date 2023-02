Izgradnja mosta na rijeci Bojani koštaće blizu 20 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Most na rijeci Bojani, koji će zajednički graditi Crna Gora i Albanija, koštaće blizu 20 miliona EUR, saopštio je crnogorski premijer Dritan Abazović i dodao da će taj projekat imati direktne benefite na bruto domaće proizvode (BDP) obje zemlje.

Abazović je nakon zajedničke sjednice vlada dvije države, na kojoj je potpisan bilateralni sporazum o izgradnji mosta na rijeci Bojani, kazao da će izgradnja biti malo skuplja nego što su prvobitno procjenjivali, ali da to nije ništa spektakularno.

„Mislim da će izgradnja koštati blizu 20 miliona EUR. Ako se to podijeli po pola, to zaista nije mnogo. Omogućićemo finansiranje iz kapitalnog budžeta. Imamo otvorenu stavku i imamo i rezervu za to, s tim što u prvoj godini neće biti isplaćen cijeli dio, nego samo početna sredstva, i već smo razgovarali o tome da se plaćanje odradi u nekoliko godina“, objasnio je Abazović na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da je na graničnom prelazu Sukobin ljeti ogromna gužva i da smatra da će gro tih turista ići tom novom trasom.

„To će imati direktne benefite na jedan i na drugi bruto domaći proizvod (BDP). Ja ne znam da nešto može da bude efektnije, a jeftinije od toga. Dogovor je da plaćamo 50:50, dok je albanska strana uzela projektovanje i samim tim oslobodila Crnu Goru tih troškova, koji nijesu mali“, dodao je Abazović.

On očekuje da će vrlo brzo doći u fazu da otvore tender da bi birali najboljeg ponuđača.

„Biće međudržavna komisija koja će raditi preglede svega što se bude radilo na terenu. Imaćemo situaciju da možete, na primjer, da ručate na Velikoj plaži, a spavate u Albaniji, ili obratno. To je nešto što će jako biti atraktivno za goste“, tvrdi Abazović.

Premijer Albanije, Edi Rama, kazao je da su projektna ideja i projekat spremni.

„Treba da sprovedimo jednu proceduru prvi put, gdje će dvije države zajednički otvoriti jedan međunarodni tender u okviru zajedničke komisije koja će se uspostaviti“, saopštio je Rama.

On je rekao da je projekat ambiciozan i vrlo lijep i da će, možda već i sjutra, biti dostupan javnosti.

„Ovaj most ne zamjenjuje naredni most koji će se izgraditi kada se bude izgradila Jadransko-jonska magistrala“, napomenuo je Rama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS