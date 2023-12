Irena Radović stupila na dužnost guvernerke CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, danas je zvanično stupila na dužnost.

Primopredaja dužnosti između Radović i dosadašnjeg guvernera Radoja Žugića, obavljena je u prostorijama CBCG, čime je nova guvernerka i zvanično preuzela funkciju.

“Obećavam mnogo rada, zakonit rad i rad u javnom interesu. CBCG je i regulator i kontrolor i garant stabilnosti finansijskog sistema, od koga zavisi razvoj naše države i standard naših građana”, rekla je Radović nakon preuzimanja dužnosti.

Ona je, kako je saopšteno iz CBCG, obećala i ravnopravan i neselektivan tretman svih tržišnih učesnika.

“Stabilan finansijski sektor, koji radi u skladu s najboljim evropskim standardima, je priritet. CBCG tu ima ključnu ulogu i to će obezbijediti. Bićemo pouzdan partner Vladi i tržišnim učesnicima, ali i nezavisan i strog kontrolor svih kreditnih institucija”, poručila je Radović.

Radović je prva žena guvernerka CBCG. Skupština je na sjednici u petak podržala predlog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i glasovima 58 od 71 poslanika za novu guvernerku izabrala Radović.

