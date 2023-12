Intenzivnija podrška Francuske u oblastima turizma i ekologije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Francuska je zainteresovana da Crnoj Gori intenzivnije pruži podršku u okviru procesa pregovora sa EU i zatvaranja Poglavlja 27, kao i da ojača saradnju u oblastima turizma i ekologije, saopšteno je iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera.

Na sastanku ministra turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića i francuske ambasadorke u Crnoj Gori, Anne-Marie Maskay sa saradnicima saopšteno je da će dvije države zajednički raditi na razvoju održive infrastrukture.

Maskay je konstatovala da je MERT jedan od najvažnijih resora, naročito u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Ona se osvrnula i na evropske integracije, navodeći da je Francuska više puta istakla i snažno podržala Crnu Goru na putu ka EU.

„Nadamo se da ćete što prije pristupiti EU i na tom putu imate našu punu podršku“, poručila je Maskay.

Martinović je naveo da je podrška Francuske Crnoj Gori izuzetno važna, te da bi se unapređenje prijateljskih i tradicionalno dobrih odnosa dvije zemlje moglo ostvariti kroz turizam i ekologiju.

„Cijenimo iskustvo Francuske, te sam uvjeren da uz vašu podršku možemo povećati broj francuskih turista u Crnoj Gori, koji se prema podacima iz godine u godinu povećava “, rekao je Martinović.

Tokom sastanka predstavljen je rad Regionalne francuske razvojne agencije, ciljevi praćenja ekološke i energetske tranzicije zemlje i procesa pristupanja EU i finansiranja projekata iz tih oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS