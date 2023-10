Inspekcija rada utvrdila da nijesu ispunjeni uslovi za štrajk

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pošti Crne Gore je dostavljeno obavještenje Inspekcije rada u kojem postupajući inspektor konstatuje da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za stupanje u štrajk, saopšteno je iz te institucije.

“Inspekcija upozorava subjekt nadzora da su za postupanje suprotno odredbama Zakona o štrajku definisane kaznene odredbe prema kojima će se za prekršaj, kaznom od 500 do hiljadu EUR, kazniti zaposleni, članovi štrajkačkog odbora, član štrajkačke straže i predstavnik sindikata zavisno od učinjene povrede”, navodi se u saopštenju.

Iz Pošte su pozvali Štrajkački odbor i zaposlene da poštuju propise i naloge nadležnih državnih organa.

“Pozivamo i nadležne državne organe da u skladu sa zakonom reaguju i preduzmu mjere i radnje iz svoje nadležnosti”, dodaje se u saopštenju.

Iz Pošte su se zahvalili zaposlenima koji nijesu dozvolili da se ugrozi funkcionisanje Pošte Crne Gore i koji su svojim odgovornim odnosom obezbijedili proces rada.

Radnici Pošte Crne Gore stupili su u jutros štrajk, a u poštama se sprovodi minimun procesa rada.

