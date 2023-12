Indeksi rastu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle, nakon što je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) poručila da je ciklus zaoštravanja monetarne politike završen i da naredne godine slijedi smanjenje kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice skočio 2,9 odsto, na rekordnih 37.305 bodova, dok je S&P 500 ojačao 2,5 odsto, na 4.719 poena, a Nasdaq indeks 2,8 odsto, na 14.813 bodova, prenosi SEEbiz.

Na posljednjoj sjednici u ovoj godini čelnici Feda ostavili su u srijedu kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto, s obzirom na to da inflacioni pritisci postupno popuštaju.

To se i očekivalo, međutim tržište je podstakla procjena gotovo svih čelnika Feda da će u narednoj godini kamate biti smanjene, i to u tri navrata.

Dodatnu podršku tržištu pružio je komentar predsjednika Feda Jeromea Powella na konferenciji za novinare da Fed najvjerovatnije više neće povećavati kamate.

“Inflacija je popustila, i to bez značajnijeg rasta nezaposlenosti. To je dobra vijest”, kazao je Powell.

On je dodao da je Fed sada vrlo fokusiran na to da ne pogriješi zadržavanjem kamata previsokima predugo vrijeme.

Nakon procjena i poruka čelnika Feda, na tržištu se sada procjenjuje da postoji 90 odsto izgleda da će banka, nakon više od godinu i po zaoštravanja monetarne politike, u maju početi da smanjuje kamate.

“Nakon svega, čini se da će se inflacija spustiti prema normalnim nivoima bez recesije. To je ono čemu su se ulagači nadali, a sada je to vrlo izgledno”, kazao je portfelj menadžer u firmi Globalt Investments, Tom Martin.

Osim Dow Jonesa, i ostali su indeksi na Wall Streetu porasli sedmu sedmicu zaredom i dostigli nove najviše nivoe u ovoj godini.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su prošle sedmice porasle, nakon što su na posljednjoj sjednici u ovoj godini čelnici Evropske centralne banke odlučili da zadrže kamatne stope nepromijenjene.

Analitičari procjenjuju da je ECB, kao i Fed, završio ciklus povećanje kamatnih stopa i da naredne godine slijedi smanjenje kamata.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 odsto, na 7.576 bodova, a pariski CAC 0,9 odsto, na 7.596 bodova. Frankfurtski DAX oslabio je 0,1 odsto, na 16.751 bod.

