Indeksi pod pritiskom rasta proizvođačkih cijena

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi pali, jer je veći nego što se očekivalo rast proizvođačkih cijena u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) smanjio šanse da će američka centralna banka početi da smanjuje kamatne stope u junu.

Dow Jones indeks je oslabio 0,35 odsto na 38.905 bodova, dok je S&P indeks skliznuo 0,29 odsto na 5.150 bodova, a Nasdaq indeks 0,3 odsto na 16.128 bodova, prenosi Hrportfolio.

Najnoviji podaci pokazali su da su proizvođačke cijene u SAD-u u februaru porasle 0,6 odsto, dvostruko više nego što se očekivalo, i to najviše zbog rasta cijena benzina i hrane.

To je podstaklo korekciju cijena dionica u komunalnom i nekretninskom sektoru, koje su osjetljive na promjene kamatnih stopa.

Cijena dionice tehnološke zvijezde Nvidije pala je 3,2 odsto, povukavši cijeli sektor na niže u prosjeku za 1,8 odsto.

Od početka sedmice sektor proizvođača čipova pao je 3,5 odsto, jer su ulagači odlučili da povuku dio zarade s tržišta nakon nedavnog snažnog skoka njihovih cijena.

Iduće sedmice u fokusu ulagača biće sjednica Feda. Očekuje se da će centralna banka ostaviti kamatne stope nepromijenjene, a kako je u posljednja dva mjeseca inflacija ostala povišena, sve je manje šanse i da će Fed smanjiti kamate u junu.

Uprkos padu dva dana zaredom, indeksi su i dalje na putu blagih dobitaka u ovoj sedmici.

Od početka godine S&P 500 indeks i dalje je na dobitku otprilike osam odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,37 odsto na 7.743 boda, a frankfurtski DAX 0,11 odsto na 17.942 boda. Pariski CAC ojačao je 0,29 odsto na 8.161 bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS