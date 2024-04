Indeksi oštro pali na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi oštro pali zbog geopolitičkih napetosti i zato jer je sve jasnije da američka centralna banka neće smanjiti kamatne stope tako brzo kako se očekivalo.

Dow Jones oslabio je 0,65 odsto na 37.735 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,2 odsto na 5.061 poen, a Nasdaq indeks 1,79 odsto na 15.885 bodova, prenosi Hina.

Oštar pad indeksa drugi dan zaredom posljedica je, između ostalog, napetosti na Bliskom istoku, nakon što je Iran u subotu veče lansirao niz dronova prema izraelskom teritoriju, a Izrael najavio osvetu.

Osim toga, sve je jasnije da američka centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamata, jer je inflacija i dalje povišena.

U ponedjeljak je objavljeno da je promet u trgovini na malo u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u martu porastao 0,7 odsto na mjesečnom nivou, znatno više nego što su analitičari očekivali.

To pokazuje da potrošači ne posustaju, uprkos povišenoj inflaciji, i da bi se rast potrošačkih cijena mogao nastaviti.

Zbog toga su gotovo sasvim splasnule nade ulagača da će Federalne rezerve (Fed) početi da smanjuju kamatne stope u junu.

S&P 500 i Nasdaq indeks našli su se pod pritiskom i zbog oštrog pada cijena dionica Apple-a i Tesle.

Cijena Apple-a pala je nakon što je objavljeno da je prodaja iPhonea u prvom tromjesečju pala oko deset odsto, a Tesle nakon objave da će zbog pada prodaje ta kompanija otpustiti oko deset odsto zaposlenih u svijetu.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,38 odsto na 7.965 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,54 odsto na 18.026 poena, a pariski CAC 0,43 odsto na 8.045 bodova.

