Hrvatski bend Detour nastupio u Portonovom

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Bogat ljetnji program u rizortu Portonovi nastavljen je nastupom hrvatskog benda Detour, koji je okupio veliki broj posjetilaca.

Frontmen benda koji je u subotu veče nastupio na Marina trgu, Nenad Borgudan, kazao je da im je zadovoljstvo što borave u Crnoj Gori, podsjećajući da su prije oko godinu boravili u Podgorici.

“Moram reći da smo prvi put u Portonovom, Herceg Novom, odnosno Kumboru. Sjajno je, divna je lokacija i zaliv, prava mediteranska klima. Volimo Mediteran, kao što ga i vi volite. To nas spaja, mediteranci smo”, rekao je Borgudan agenciji Mina-business.

Na koncertima, kako je dodao, sviraju najpoznatije pjesme, ali i prolaze kroz sve ranije faze benda, uključujući i najnoviji album, koji je izašao prije skoro tri mjeseca.

Ova godina je bila jako uspješna za bend. Borgudan je naveo da se svašta izdogađalo i da je iza njih dosta vremenskog i energetskog ulaganja.

“Potrošili smo se u prvom dijelu godine. Sad uživamo u plodovima rada, radimo ono što najviše volimo raditi, a to je svirati pred publikom. Sada je jako puno koncerata oko, iza i ispred nas, jako puno u regiji – Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, tako da sada trenutno sviramo i mislim da ćemo tako na najbolji način završiti godinu”, kazao je Borgudan.

Komentarišući zvuk koji njeguju, Borgudan je objasnio da ima stilski različitih pjesma i da tu naviku praktikuju od samih početaka.

“Stil mora služiti pjesmi, pa treba naći stil za nju, tako da se ne držim jednog stila, nego kada imam pjesmu kojoj bi odgovarala neki drugi stil, onda pokušavam to tako uokviriti”, zaključio je Borgudan.

