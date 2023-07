Gubitke pokrivaju iz dobiti i rezervi

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće Luka Kotor planira da čitavu dobit ostvarenu prošle godine usmjeri na pokrivanje gubitaka koje je ta firma u većinskom vlasništvu kotorske Opštine, imala 2020. i 2021. godine, kada je kruzing industrija bila teško pogođena pandemijom koronavirusa.

Odluka o pokriću gubitaka iz prethodne dvije, sa dobiti ostvarenom u prošloj i neraspoređenom dobiti iz ranijih godina, pored ostalog, je na dnevnom redu sjednice Skuštine akcionara koja treba da se održi sjutra, pišu Vijesti.

Akumulirani gubitak na kraju prošle godine bio je 3,11 miliona EUR, dok sva dobit nije dovoljan da pokrije tu sumu, jer se iz nje ne može pokriti 104,19 hiljada EUR gubitaka. Predlog je da se ostatak nadoknadi iz akumuliranih rezervi.

To je drugi pokušaj održavanja sjednice Skupštine akcionara koja je prvobitno bila zakazana za 23. jun, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, jer na nju tada nijesu došli predstavnici većinskog vlasnika – Opštine Kotor.

Prema nezvaničnim informacijama, razlog za to je što prethodno lokalni parlament u Kotoru nije stigao da razmatra dostavljene izvještaje o radu Luke Kotor i sljedstveno tim materijalima, donio odluku kako će predstavnik Opštine glasati na Skupštini akcionara.

Pored usvajanja finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju za prošlu godinu sa izvještajem o radu Odbora direktora i izvještajem menadžmenta, Skupština akcionara će razmatrati i izvještaj nezavisnog eksternog revizora, kompanije Reviko o reviziji finansijskih iskaza.

U materijalima u koje list imao uvid navodi se da je Luka Kotor prošle godine ostvarila neto dobit od 1,28 miliona EUR, što je značajno bolji rezultat u odnosu na 2021. koju je okončala neto gubitkom od 967,99 hiljada.

U Luku su lani uplovila 434 broda na kružnim turističkim putovanjima sa ukupno 418,17 hiljada putnika, kao i 798 jahti sa ukupno 3,26 hiljada putnika.

Najznačajniji prošlogodišnji poslovni partner Luke Kotor bila je italijansko-švajcarska kruzing kompanija MSC Cruises čiji su kruzeri imali ukupno 52 dolaska, a nakon nje američko-norveška kompanija Norwegian Cruise Line sa 26 dolazaka, odnosno francuska kompanija Ponant čiji su brodovi 25 puta uplovili u Kotor.

Većinski vlasnik Opština Kotor ima skoro 57 odsto akcija firme. Fond PIO je vlasnik 17,5 odsto kapitala, iza zbirnog kastodi računa kod CKB banke kriju se vlasnici 11,45 odsto, zaposleni i građani imaju 8,17 odsto, a Zavod za zapošljavanje 5,87 odsto kapitala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS