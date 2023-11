Građani do sjutra u ponoć mogu glasati za vizuelni identitet nacionalnog brenda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja podsjetilo je građane da do sjutra u ponoć mogu glasati za izbor vizuelnog ideniteta nacionalnog brenda Crne Gore.

Anketa je dostupna na linku https://forms.gle/rj1Kpoky4pvthRvN6

Ministarstvo je, kao nosilac politike nacionalnog brendiranja, u obavezi da, u skladu sa Strategijom razvoja nacionalnog brenda od prošle do 2026. godine, ali i Zakonom o nacionalnom brendu, definiše vizuelni identitet nacionalnog brenda Crne Gore.

Nakon obavljenih konsultacija sa univerzitetima Crne Gore, Mediteran i Donja Gorica, definisan je model saradnje na izradi predloga rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

Predmetni model podrazumijevao je da studenti sa svakog univerziteta budu angažovani na izradi predloga rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, pod vođstvom profesora, okupljenih u takozvane mentorske timove.

Svaki univerzitet je dao predlog članova mentorskih timova, a studenti su odabrani po pozivnom konkursu koji je završen u avgustu ove godine.

Ukupno tri radna studentska i tri mentorska tima bila su u obavezi da izrade po jedan predlog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i da ih dostave Ministarstvu do 31. oktobra.

Predlozi su predstavljeni 10. novembra žiriju za izbor pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, a jedan glas u žiriju uzeće i građani.

Ministarstvo je objavilo kratke videe kreirane u svrhu predstavljanja rješenja.

Tim Univerziteta Crne Gore osmislio je vizuelno rješenje sa porukom Sve na ruku – All at hand, koja, kako je objašnjeno, ima široki asocijativni potencijal.

Ona govori o lakoći življenja i pristupačnosti, oslikava duh društva, sugeriše toplu, gostoljubivu atmosferu, za sve posjetioce i stanovnike.

“Znak sugeriše koncentraciju sadržaja, isprepletenost, povezanost, kontinuitet. Prepoznaju se talasi, ruke, floralni motivi, elementi etno-grafskog nasljeđa, ali i arhetipski, tehnološki i informatički obrasci”, navodi se u saopštenju.

Detaljnije o ovom vizuelnom rješenju građani mogu pogledati na linku https://we.tl/t-bauCSv0PgZ

Tim Univerziteta Mediteran osmislio je ideju koja se zasniva na konceptu majke, simbola plodnosti i zaštite.

“Crna Gora je zemlja koja čuva svoju prirodu i resurse, kao majka koja čuva svoje potomstvo. Uzevši u obzir sva bogatstva ove zemlje, centralni element vizuelnog identiteta jeste figura koja simbolizuje ideju plodnosti, predstavljajući Crnu Goru, kao plodno tlo za rast, razvoj i usavršavanje. Takođe, ukazuje na dobro ukorijenjen odnos Crne Gore prema prirodi i okolini, njenih građana i posjetilaca, prema tim raznovrsnim ljepotama”, navodi se u saopštenju.

Akcenat se stavlja na vertikalni dio, koji predstavlja razvoj, a to je list, list koji se nalazi na pramcu – pravac razvoja Crne Gore, usmjerenom, prije svega, prema visinama ekonomske izvrsnosti i ekološke održivosti.

Detaljnije o ovom vizuelnom rješenju građani mogu pogledati na linku https://we.tl/t-eO8V0l7MTL

Predlog idejnog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, koji je osmislio tim Univerziteta Donja Gorica, sastoji se iz znaka sačinjenog od tri figuralna elementa, koja u kombinaciji evociraju niz simboličkih značenja povezanih sa Crnom Gorom.

“Kroz spoj dvije figure koje istovremeno predstavljaju zajedništvo, ali i ekološki koncept države i ljepote njene prirode, formalno reprezentujući planinske vrhove, meandre bistrih rijeka, jadranskog i crnomorskog sliva, i toplinu mediteranskog sunca, predstavljenog u vidu kružnog oblika, nastojalo se ukazati na ključne konkurentske prednosti države, izražene, prije svega, u multikulturalnosti i ekologiji”, dodaje se u saopštenju.

Znak diskretno sugeriše oblik slova M, oslanjajući se na ispis naziva države – Montenegro.

Znak je direktno inspirisan istorijskim i formalnim modernističkim kontekstom slike Petra Lubarde Noć u Crnoj Gori, čime predstavlja sponu između tradicije i savremenosti, pa u kombinaciji sa sloganom interpretira kulturno i istorijsko nasljeđe.

Slogan ima za cilj da intrigira i izazove na otkrivanje skrivenih ljepota Crne Gore.

Detaljnije o ovom vizuelnom rješenju građani mogu pogledati na linku https://we.tl/t-CuNI7umX15

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS