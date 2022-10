Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani Crne Gore plaćaju najjeftinije gorivo u regionu, poručili su iz Vlade.

Kako se navodi na Instagram nalogu Vlade, litar eurosupera 95 u Crnoj Gori košta 1,26 EUR, Sloveniji 1,35 EUR, Sjevernoj Makedoniji 1,37 EUR, Hrvatskoj 1,39 EUR, Bosni i Hercegovni (BiH) 1,46 EUR, Srbiji 1,48 EUR, Kosovu 1,62 EUR i Albaniji 1,69 EUR.

„Litar eurosupera 98 u Crnoj Gori košta 1,3 EUR, Sjevernoj Makedoniji 1,4 EUR, Hrvatskoj 1,64 EUR, Srbiji 1,65 EUR, BiH 1,67 EUR i Sloveniji 1,7 EUR“, navodi se u tabeli objavljenoj na Instagram nalogu Vlade.

Litar eurodizela građani Crne Gore i Sjeverne Makedonije plaćaju po cijeni od 1,48 EUR, Slovenije 1,6 EUR, Hrvatske 1,62 EUR, BiH 1,64 EUR, Srbije 1,83 EUR, Albanije 1,88 EUR i Kosova 1,9 EUR.

„Podržavamo građane, podržavamo privredu“, poručili su iz Vlade.

