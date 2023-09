Gorivo od utorka ponovo skuplje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gorivo bi u Crnoj Gori moglo ponovo da poskupi i to 11. put ove godine, saznaje nezvanično portal RTCG.

Obje vrste benzina biće skuplje za cent, eurodizel za tri, a lož ulje za dva centa.

To je zaključeno nakon zatvaranja berze Mediteran platts i obračuna za sljedeći period.

Tako će benzin BMB 98 koštati 1,7 EUR za litar, BMB 95 1,66 EUR, eurodizel 1,58 EUR, a lož ulje 1,55 EUR.

Ministarstvo kapitalnih investicija sjutra će saopštiti nove cijene goriva u zemlji.

U Crnoj Gori se cijene goriva usklađuju svake dvije sedmice na osnovu berzanskih kretanja cijena naftnih derivata i kursa dolara i eura. Na te iznose se odaju ostale stavke definisane Uredbom o maksimalnim maloprodajnim cijenama goriva iz 2001. godine.

Premijer Dritan Abazović nedavno je najavio da će Vlada razmotriti mogućnost smanjenja akciza na gorivo, kako bi uticala na smanjenje cijena.

