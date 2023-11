Gjeloshaj sjutra na Bečkom ekonomskom forumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj, učestvovaće sjutra u Beču na 20. jubilarnom Bečkom ekonomskom forumu (VEF).

Iz Kabineta potpredsjednika je saopšteno da se forum održava pod nazivom Bečki dijalog o budućnosti.

Gjeloshaj na forumu učestvuje na poziv predsjednika VEF-a Viktora Jakoviča i generalne sekretarke Elene Kirčeve.

VEF je regionalna inicijativa i platforma za dijalog, koja okuplja zemlje jugoistočne Evrope i centralne Azije kako bi promovisala ekonomski razvoj, regionalnu saradnju i integracije.

Jubilarni forum će biti fokusiran na temu Nastavak izgradnje ekonomskih mostova u teškim vremenima.

