Gjeloshaj: Odluku o ograničavanju marži kandidovaću na sjednici u srijedu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, najavio je da će na sjednici Vlade u srijedu kandidovati odluku o ograničavanju marži.

„Na sjednici koja će se održati u srijedu, kandidovaću prema Vladi odluku o ograničavanju marži, koja će nakon javnih konsultacija, sadržati i predloge građana“, naveo je Gjeloshaj u saopštenju.

On se zahvalio svima koji su dali doprinos i poslali predloge i sugestije kako bi odluka bila što bolje prilagođena potrebama građana i doprinijela zaštiti njihovog standarda.

„Odluka će, između ostalog, biti utemeljena na predlogu sindikalne potrošačke korpe, koju su predložili sindikati“, rekao je Gjeloshaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS