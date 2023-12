Evropski Stoxx 600 u ovoj godini porastao 12,6 odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na glavnim berzama u Evropi posljednji trgovinski dan u godini zaključili su u zelenom.

Prema analitičarima, ulagači su umjereno optimistični u pogledu smirivanja inflacije, a nakon nove godine okrenuće se centralnim bankama od kojih očekuju postepeno snižavanje ključnih kamatnih stopa, prenosi SEEbiz.

Regionalni indeks Stoxx 600 provizorno je završio ovu godinus rastom od 12,64 odsto na godišnjem nivou, nakon pada od 12,9 odsto u prošloj godini.

U petak je Stoxx zaključio dan s provizornim rastom od 0,1 odsto, uz rast gotovo svih sektora zbog slabe trgovine. Londonska tržišta zatvorila su se rano, s FTSE 100 u zelenoj boji, dok je FTSE 250 pao.

Indeks najvažnijih kompanija u eurozoni Eurostoxx 50 porastao je 0,16 odsto na 4521,65 bodova.

U Frankfurtu je indeks DAX ojačao 0,3 odsto, u Londonu, gdje se skraćeno trgovalo, FTSE 100 dobio je 0,14 odsto, a u Parizu CAC 40 0,11 odsto. Ciriški SMI porastao je 0,73 odsto, bečki ATX 0,52 odsto, a milanski FTSE MIB 0,07 odsto.

Tokom cijele godine frankfurtski DAX ojačao je 20,3 odsto, pariski CAC 40 16,5 odsto, a londonski FTSE 100 nešto manje od četiri odsto.

