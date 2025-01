Evropske integracije u fokusu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) i Vlada imaju dobru saradnju i posvećene su ključnom cilju – članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), ocijenile su guvernerka vrhovne monetarne institucije Irena Radović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je danas, prilikom posjete CBCG, sa Radović razgovarala o ključnim izazovima i postignućima u pregovaračkom procesu i putu Crne Gore ka EU.

Gorčević je, kako je saopšteno iz CBCG, predstavila ambicioznu agendu Vlade u vezi sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja, istakavši odlučnost u ubrzanju evropskog puta Crne Gore.

„Prepoznavanje napora koje ulažemo od evropskih partnera i konkretni pomaci na našem evropskom putu ohrabruju nas da, sa još većom posvećenošću, nastavimo da radimo i ispunjavamo sve preuzete obaveze“, kazala je Gorčević.

Radović je predstavila konkretne korake koje CBCG preduzima u cilju ispunjavanja uslova za pristupanje Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB).

Uz kontinuirani rad na usaglašavanju domaće regulative sa pravnom tekovinom Evropske unije i unapređenje institucionalnih kapaciteta, Radović je posebno istakla pomake na polju modernizacije platnog prometa, uključujući nedavno pristupanje Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

„U cilju omogućavanja što skorijeg korišćenja benefita SEPA članstva za građane i privredu, dogovoreno je ubrzanje aktivnosti na usvajanju potrebne regulative“, dodaje se u saopštenju.

Gorčević i Radović pohvalile su dosadašnju saradnju između Vlade i CBCG, ocijenivši je kao primjer zajedničke posvećenosti ključnom cilju – članstvu Crne Gore u EU.

