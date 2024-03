EPCG od izvoza zaradila više od 20 miliona

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u prva dva mjeseca ove godine ostvarila značajan izvoz i po tom osnovu zabilježila više od 20 miliona EUR profita, dok je uvezla oko deset miliona.

Hidrološka situacija nije loša, iako snijega nije bilo. Ipak, efekti toga će se osjetiti već u maju, kada počinje remont Termoelektrane (TE) Pljevlja koja neće raditi dva mjeseca, prenosi portal RTCG.

Neuobičajeno lijepo vrijeme u januaru i februaru nije uticalo na hidrološku situaciju. Naprotiv, u EPCG su zadovoljni količinom kiše koja je pala tokom prva dva mjeseca.

“U januaru smo imali ostvarenje preko 60 posto od očekivanih padavina, ali je februar bio izdašniji, pa smo imali oko 170 ostvarenja u odnosu na očekivane padavine, tako da su samim tim hidroelektrane u odnosu na pogonsku spremnost iskoristile svaku kap koju je bilo moguće da se uhvati”, kazao je predstavnik EPCG, Bojan Đordan.

Više kiše, više je i struje. To što snijega nije bilo trenutno se ne osjeća, ali će sigurno doći na naplatu.

“Ali će se odraziti u maju, opet u zavisnosti od hidrologije kakva će biti u tim mjesecima. Ukoliko bude prosječna, neće to biti veliki nedostaci, ali ukoliko bi hidrologija podbacila, svakako naročito s aspekta punjenja Pivskog jezera, onda ćemo imati nedostatak hidrološkog potencijala što će da uslovi manju proizvodnju iz HE”, naveo je Đordan.

Isključenje pogona TE Pljevlja na dva mjeseca značajno će povećati deficit struje.

“Karakteristačan drugi kvartal godine gdje očekujemo oko 350 litara po metru kvadratnom padavina. Ukoliko se ostvari očekujemo prosječnu proizvodnju, ukoliko ne, imajući u vidu izlazak TE 1. aprila u redovni godišnji remont za april i maj, definitivno će biti povećan taj deficit, tako da će se količine nadomjestiti iz uvoza”, rekao je Đordan.

Uvozila je Crna Gora struju i tokom prošle godine, ali istovremeno i izvozila. O tome brine tim ljudi koji svakodnevno prati stanje na tržištu.

“U zavisnosti od tržišne cijene pokušavaju da ostvare najbolji finansijski efekat za kompaniju, tako da se uvijek dešavaju i uvoz i izvoz, ali je dominirao izvoz”, saopštio je Đordan.

EPCG otkupljuje svaki proizvedeni megavat struje i od malih hidroelektrana i vjetroelektrana. Ove godine očekuju i prve efekte solarnih panela, što će, kako je kazao Đordan, obogatiti distributivnu mrežu za 30-ak megavata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS