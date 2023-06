EPCG hvata korak sa savremenim tokovima energetske tranzicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG), u sklopu projekata koje uveliko razvija te investicionih planova za blisku budućnost, hvata ozbiljan korak sa savremenim tokovima energetske tranzicije, saopštio je izvršni direktor te elektroenergetske kompanije, Nikola Rovčanin.

On je na Sarajevskom energetskom forumu /Sarajevo Energy Forum/ (SEF), koji traje od utorka do sjutra u hotelu Hills na Ilidži u Sarajevu, kazao da je forum prilika da se diskutuje o brojnim aktuelnim temama na polju energetike.

„Ovaj forum je prilika da se diskutuje o brojnim aktuelnim temama na polju energetike, ali i da razmjijenimo ideje, probleme i rešenja, kao i da se čujemo izlaganja o najnovijim tehnologijama i stvaranju pretpostavnki za njihovu implementaciju u našim državama”, rekao je Rovčanin.

Prema njegovim riječima, u sklopu projekata koje uveliko razvija te investicionih planova za blisku budućnost, EPCG hvata ozbiljan korak sa savremenim tokovima energetske tranzicije, a tako nešto je naročito važno u kontekstu razvoja onih sredina koje, kroz konvencionalne izvore, decenijama održavaju naš energetski sistem stabilnim i profitabilnim.

Rovčanin je učestvovao u okviru Panela 4, pod nazivom Akcija za prelazak na zeleni hidrogen i biomasu – Šta mora uraditi država, a koje pripreme treba učiniti privreda.

“Zeleni hidrogen važan je element Strategije EU za smanjenje zavisnosti o fosilnim gorivima. Količina zelenog hidrogena trenutno je tek nekoliko posto”, navodi se u saopštenju.

Udio zelenog hidrogena bi, prema planu Evropske unije, do 2030. godine trebalo da zauzme polovinu potrošnje. Za potpuni prelaz na zeleni hidrogen treba vremena i ulaganja finansijskih sredstva za razvoj tehnologija.

“Solarna električna energija može se pretvoriti u hidrogen iz obnovljiih izvora energije, koji će se upotrebljavati kao gorivo ili sirovina u industrijskim procesima”, rekli su iz EPCG.

Forum je održan u organizaciji Fondacije Solarna akademija, pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Forum je okupio eksperte, investitore, razvojne menadžere, proizvođače opreme, predstavnike građevinskih kompanija, regulatore, aktere iz akademske zajednice, energetskih kompanija, prenosnih kompanija, javnih preduzeća te predstavnike vlasti i institucija iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evropske unije, kao i civilnog društva i medije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS