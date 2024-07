Energetske kompanije da smanje menadžerske apanaže i troškove putovanja i službenih automobila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović naložio je kompanijama iz energetskog sektora da svedu na racionalnu mjeru troškove korišćenja službenih vozila, putovanja, reprezentacija, kao i isplaćenih stimulansa za članove menadžmenta.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva je saopšteno da je Mujović inicirao kolegijum sa izvršnim direktorima i predsjednicima Odbora direktora privrednih subjekata koji su u nadležnosti tog resora, tokom kojeg je dao precizna zaduženja kompanijama iz energetskog sektora u cilju pripreme za narednu godinu.

“Zadužio je odbore direktora iz EPCG grupe da donesu obavezujući zaključak vezan za korišćenje službenih vozila, troškova putovanja, reprezentacija i stimulansa u cilju ostvarivanja ušteda, kao i da redovno dostavljaju Izvještaje o realizaciji biznis planova i Ministarstvo blagovremeno obavijeste o eventualnim problemima u realizaciji istih”, navodi se u saopštenju.

Mujović je zadužio Solar gradnju da angažuje sve ekipe u punom kapacitetu da za vrijeme ljetnje turističke sezone završe aktivnosti ugradnje FNS za centralni i sjeverni region, kako bi nakon toga bio odrađen južni dio.

Iz Ministarstva su kazali da je na kolegijumu razmatrana dinamika i stepen realizacije prethodno utvrđenih i dostavljenih biznis planova sa osvrtom na stepen realizacije u odnosu na prethodne dvije godine, kao i mjere racionalizacije resursa čije korišćenje je na teret budžeta privrednih subjekata.

Razmatrana je opravdanost prilično visokih troškova korišćenja službenih vozila, putovanja, reprezentacija, kao i isplaćenih stimulansa za članove menadžmenta.

“Mujović je dao nalog da ovi troškovi, koji značajno opterećuju budžet, moraju biti svedeni na racionalnu mjeru, te da o mjerama uštede po ovim stavkama blagovremeno obavijeste Ministarstvo energetike i rudarstva”, navodi se u saopštenju.

Mujović je istakao zadovoljstvo konstruktivnošću sastanka i velikim doprinosom koji su dali svi predstavnici menadžmenta kompanije.

“To ohrabruje da svi zajedno idemo u dobrom pravcu kako bi imali snažan energetski sektor”, dodao je Mujović.

