EIB strateški partner Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska investiciona banka (EIB) nastavlja da bude strateški partner Crne Gore, poručeno je na sastanku ministra finansija Novice Vukovića i delegacije te institucije, na čelu sa potpredsjednikom Kyriacosom Kakourisom.

Kakouris je saopštio da je u planu EIB-a što skorije otvaranje kancelarije u Crnoj Gori, kao i nastavak finansiranja započetih projekata i iniciranje novih, sa akcentom na „zelene investicije“.

„U razgovoru tima Vukovića sa predstavnicima finansijske institucije Evropske unije (EU), akcentovani su ključni projekti, kao što je projekat namijenjen obrazovanju, ali i planirani kreditni aranžamani za potrebe željezničke infrastrukture Crne Gore, u kojima će EIB učestvovati iznosom do 50 odsto od ukupno procjenjene vrijednosti investicije“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Čelnici EIB-a podsjetili su da je, od nezavisnosti Crne Gore, ova banka uložila milijardu EUR kroz investicije i da će Crna Gora, bez obzira na njenu veličinu i visinu bruto domaćeg proizvoda (BDP), nastaviti da bude strateški prioritet ove finansijske institucije.

„Poruka sa današnjeg sastanka je i da će EIB nastojati da proširi finansijsku i stručnu podršku, naročito kroz novi razvojni ogranak, EIB Global, prioritetno podržavajući aktivnosti iz „zelene agende“ i druge strateške investicije na putu pristupanja EU“, rekli su iz Ministarstva.

Vuković je kazao da su projekti koji su u fokusu EIB-a planirani i budžetom za ovu godinu, te da će, u koordinaciji sa drugim Vladinim resorima, doprinijeti što skorijoj realizaciji istih.

Vuković se zahvalio na kontinuiranoj podršci, poručivši da će crnogorska ekonomija nastaviti da raste i razvija se.

Istovremeno, kako je naglasio, Crna Gora snažnije će stremiti dostizanju ključnog spoljnopolitičkog cilja – punopravnog članstva u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS