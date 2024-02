EBRD domaćin Investicionog samita za Zapadni Balkan u Londonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) biće domaćin Investicionog samita za Zapadni Balkan ove godine u svom sjedištu u Londonu.

Bijenalni događaj će se održati u ponedjeljak u devet sati GMT i prenosiće se uživo na EBRD website-u, LinkedIn-u i YouTube-u.

Događaj će okupiti šest premijera Zapadnog Balkana, kao i međunarodne investitore, u cilju isticanja potencijalnih investicionih i poslovnih prilika u regionu i promocije regionalnih prekograničnih projekata.

U tradicionalno centralnom događaju samita, interaktivnoj sjednici premijera, regionalni lideri i predsjednik EBRD-a će se obratiti prisutnima i podijeliti svoju viziju za region. Sesija će imati i dio posvećen pitanjima i odgovorima u razgovoru sa međunarodnim investitorima.

“Kako je promovisanje zelene tranzicije ključni prioritet EBRD-a u regionu, održaće se poseban panel o zelenoj energiji na Zapadnom Balkanu, koji će okupiti investitore i ključne kreatore politika na ministarskom nivou radi diskusije o maksimalnoj mobilizaciji privatnog kapitala kako bi se ubrzala dekarbonizacija regiona”, navodi se u saopštenju.

To je šesti takav samit EBRD-a. Inauguralni samit za Zapadni Balkan održan je u EBRD-u prije deset godina, u februaru 2014. godine, okupivši prvi put sve šefove vlada regiona.

Zapadni Balkan je prioritetni region za EBRD koji uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. EBRD je jedan od najvećih institucionalnih investitora u regionu, koji je do danas uložio više od 18 milijardi EUR.

