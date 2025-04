Dva broda Crnogorske plovidbe idu u zakup

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Barska plovidba će, prema predlogu Vlade, uzeti u zakup dva broda od Crnogorske plovidbe i uplatiti joj avans od milion EUR, saopštio je ministar pomorstva, Filip Radulović i dodao da će je time spasiti od nelikvidnosti.

On je, nakon sjednice Vlade, koja je danas usvojila informaciju o tekućoj nelikvidnosti Crnogorske plovidbe, kazao da je predlog da se potpiše ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Crnogorske i Barske plovidbe.

„Riječ je o dvostrano obavezujućem ugovoru. Suština je da bi Barska plovidba uzela u zakup ta dva broda Crnogorske providbe po tržišnim uslovima. Zauzvrat bi Barska plovidba uplatila avans od milion EUR, a oni bi dogovorili tranše i koliki su to iznosi narednih mjeseci. Tako ćemo spasiti Crnogorsku plovidbu od stečaja“, naveo je Radulović na konferenciji za novinare.

On je kazao da će sazvati vanrednu Skupštinu akcionara prema zaključku Vlade, o čemu će se odlučivati za nekih 30 dana.

Radulović je podsjetio da je stanje u Crnogorskoj plovidbi jako loše već duže vrijeme i da imaju dug prema državi koji iznosi 36,2 miliona EUR.

„Imamo i akutniji problem, a to je dug prema banci od 400 hiljada EUR. On je dospio na naplatu u januaru. Oni nijesu uspjeli do danas da pokriju taj dug i banka je spremna da izvršni prinudnu naplatu“, kazao je Radulović.

On je naveo da bi to značilo blokada računa, potencijalno zarobljavanje dva broda Crnogorske plovidbe u nekim lukama svijeta. Takođe, plate ne mogu da se isplate, otišli bi u stečaj potencijalno i brodovi, koji vrijede 30 miliona EUR, ušli bi u stečajnu masu.

„Zadnje rate su otplaćene u januaru. Bilo bi šteta da nakon što smo ih otplatili odu u stečajnu masu“, dodao je Radulović.

Premijer Milojko Spajić je kazao da je Vlada, kao što je to bio slučaj sa Institutom „Simo Milošević“, dobila još jedan „vruć krompir“ u nasljeđe iz prethodnog perioda.

„Crnogorska plovidba ovim potezom dobija novu šansu. Ministarstvo će se baviti budućnošću i Crnogorske i Barske plovidbe u narednom periodu i očekujemo finalno rješenje do kraja ove godine, kada ćemo, ubijeđen sam, imati jednu garanciju za budućnosti tih kompanija“, kazao je Spajić.

On je naglasio da se ne smije dozvoliti da se tradicija pomorstva ugasi.

„Zaštitili smo radna mjesta i naši građani će nastaviti da rade u ovim kompanijama nesmetano“, kazao je Spajić.

On je podsjetio da su istu situaciju imali sa Institutom Igalo – prvo su morali da riješe problem likvidnosti, a kasnije su, Planom restrukturiranja, dobili jedno održivo rješenje koje su svi podržali.

„Očekujemo istovjetan slijed događaja i ovog puta. Prvo rješavamo te akutne probleme, da se kompanija ne bi ugasila u ovih mjesec, a onda ulazimo u period kada treba da nađemo strateško rješenje za budućnost pomorstva u Crnoj Gori, koje ćemo zaštititi kao država“, poručio je Spajić.

On je rekao da su pronašli rješenje koje je u skladu sa zakonima Crne Gore i koje može brzo da se realizuje.

„Tako da ćemo stići na vrijeme da uradimo sve korake da bismo spasili Crnogorsku plovidbu do kraja“, naveo je Spajić.

