Đurović: Od turizma 453 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prvoj polovini godine ostvareno je 453 miliona EUR prihoda od turizma, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma (MERT), Goran Đurović.

“Nikada bolji prihodi od turizma za prvih šest mjeseci – nevjerovatnih 453 miliona EUR”, napisao je Đurović na svom profilu na mreži X, nekadašnjem Twitteru.

On je naveo da su prihodi 90 odsto veći nego prošle godine, a 78 odsto veći nego 2019.

“Kao što smo i obećali idemo ka rekordnoj sezoni. Crna Gora je na pravom putu”, dodao je Đurović.

