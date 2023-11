Država da donese sveobuhvatnu strategiju razvoja željezničkog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država što hitnije treba da se uključi u proces realizacije kredita za obnovu voznog parka Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) i da donese sveobuhvatnu strategiju za razvoj željezničkog saobraćaja, kazali su iz ŽPCG.

Oni su rekli da je danas održan sastanak sa visokim predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za područje Evrope i Zapadnog Balkana.

“Tema sastanka bila je definisanje daljih koraka u procesu realizacije kredita za Projekat obnove voznog parka ŽPCG za nabavku novih elektromotornih vozova namijenjenih za relaciju Bar – Bijelo Polje – Bar”, kaže se u saopšetnju.

Predsjednik Odbora direktora ŽPCG Marko Bertanjoli rekao je da su imali veoma konstruktivan sastanak sa predstavnicima EBRD-a.

“I pored dobre volje svih učesnika sastanka da se vozna sredstva posredstvom kreditnog aranžmana sa EBRD što prije kupe, mišljenja sam da država treba što prije da se uključi u taj proces u svom punom kapacitetu i donese sveobuhvatnu strategiju u pogledu razvoja željezničkog saobraćaja”, kazao je Bertanjoli.

On je naveo da je ŽPCG preduzeće od javnog interesa, i da mora imati senzitivniji odnos sa državom u pogledu rješavanja pravno-statusnih problema.

Kako je Bertanjoli dodao, do sada je bila praksa da se, u većini slučajeva, za sve dobre projekte čeka minimum po četiri do pet godina, što je za željeznicu veoma dug period.

Prema njegovim riječima, Odbor je u sadejstvu sa menadžementom Društva stvorio apsulutno sve preduslove i ispunio svu aplikativnu dokumentaciju koja se odnosi na kreditni aranžman.

“A ono što je navažnije imamo zeleno svjetlo i puno podršku i razumijevanje od predstavnika EBRD-a na čelu sa gospodinom Remon Zakaria”, rekao je Bertanjoli.

On je naveo da, nakon skoro dvije i po godine od kada su donijeli formalnu odluku o ovoj investiciji, treba po tom pitanju veoma brzo reagovati jer je potrebno starija vozna sredstva zamjeniti novim, ali i jer je samo u ove dvije i po godine cijena elektromotorne garniture porasla za 30 do 40 odsto.

“Ono što sam na par prethodnih sastanaka naglašavao kao otežavajući faktor jeste rad Agencije za zaštitu konkurencije kojoj treba dosta vremena da da Mišljenje na zaduženje našeg Društva iako smatram i ponavljam da s obzirom da smo preduzeće od javnog interesa, sav proces treba biti mnogo efikasniji”, kazao je Bertanjoli.

On je ponovio da država što hitnije treba da se uključi kako bi im olakšala cijeli proces.

“I da u uzajamnoj saradnji sa nama, kao Društvom, i našim kreditnim partnerima, omogući nova i moderna vozna sredstva a našim putnicima bezbjednu i udobnu vožnju“, naveo je Bertanjoli.

Kako su kazali iz ŽPCG, zaključeno je da taj projekat može biti realizovan samo uz punu podršku Države i resornih ministarstava.

“Veliko nam je zadovoljstvo što su predstavnici EBRD-a izrazili punu podršku ŽPCG prepoznajući značaj nabavke novih elektromotornih garnitura, kako sa aspekta bezbjednosti, tako i sa aspekta postizanja punih potencijala ove kompanije na polju efikasnog i održivog javnog prevoza i turističkoj ponudi Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

