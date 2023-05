Donijet program podsticajnih mjera za turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas donijela Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu, za čiju realizaciju je izdvojeno 630 hiljada EUR.

Kako je saopšteno iz Vlade, od ukupnog budžeta za realizaciju tog programa, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma opredijeliće 400 hiljada EUR, a Nacionalna turistička organizacija (NTO) 230 hiljada.

„Cilj Programa je obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje marketing aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti“ navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su objasnili da program ukjučuje pet mjera podrške.

„Organizovanje manifestacija/festivala, unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu u ruralnom, kulturnom, zdravstvenom, sportskom i drugim vidovima turizma, podrška za razvoj MICE turizma i podrška za sprovođenje zajedničke kampanje sa turoperatorima“, kaže se u saopštenju.

Oni su istakli da se sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju putem javnih poziva koje sprovodi Ministarstvo i NTO.

Vlada je danas donijela i odluku o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj.

