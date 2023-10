Donijeli odluku o izvještavanju o značajnim incidentima u vezi sa pružanjem platnih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) donio je odluku o izvještavanju o značajnim incidentima u vezi sa pružanjem platnih usluga, u cilju stvaranja preduslova za primjenu izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu, koji stupa na snagu u nedjelju.

Savjet CBCG je, kako je saopšteno, donio tu odluku i radi usaglašavanja sa relevantnom EU regulativom.

“Donošenjem ove odluke zaokružen je set podzakonskih akata koje je, u vezi sa navedenim zakonom, u toku ove godine donio Savjet CBCG, čime su u crnogorski zakonodavni okvir u potpunosti prenijeti zahtjevi Direktive PSD2 i akata koji tu direktivu dopunjuju”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici Savjeta je donijeto je i rješenje o oduzimanju dozvole mikrokreditnoj finansijskoj instituciji Ozmont sa sjedištem u Podgorici.

