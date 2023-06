Dolar oslabio prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je blago oslabio prema korpi valuta, nakon tri sedmice rasta, što je posljedica rastućih očekivanja da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), u junu neće podići kamatne stope za novih 0,25 procentnih poena.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je 0,12 odsto na 104,04 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,2 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0705 USD. Istovremeno, kurs dolara se prema japanskoj valuti spustio 0,47 odsto na 129,94 jena (JPY), prenosi Hrportfolio.

Samo u četvrtak dolarov indeks oslabio je 0,62 odsto, što je bio njegov najveći dnevni pad u posljednjih otprilike mjesec, jer su neki Fed-ovi zvaničnici najavili da će centralna banka zastati sa zaoštravanjem monetarne politike ovog mjeseca.

Guverner podružnice Fed-a Filadelfije, Patrick Harker, saopštio je u četvrtak kako je “vrijeme da se barem na jednom zasjedanju stisne stop kako bi se vidjelo kuda sve to ide”, aludirajući na iduće zasjedanje Fed-a od 13. do 14. juna.

Dan ranije, guverner Fed-a, Philip Jefferson, rekao je da bi pauziranje u ciklusu povećanja kamatnih stopa omogućilo odboru da vidi više podataka prije donošenja odluka o opsegu dodatnog jačanja politike.

U prilog pauziranju idu i najnoviji podaci s američkog tržišta rada, koji upućuju na moguće “meko prizemljenje” najveće svjetske ekonomije.

Naime, u maju je u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) bilo otvoreno 339 hiljada novih radnih mjesta, znatno više od 190 hiljada koliko se očekivalo, te više od aprilskih 253 hiljade.

Uprkos tome, stopa nezaposlenosti porasla je s aprilskih 3,4 na 3,7 odsto, što ukazuje da sve više Amerikanaca želi da pronađe posao, a to je znak ublažavanja uslova na tržištu rada. Naime, više radne snage smanjuje pritisak na preduzeća da povećaju plate i pomaže u usporavanju inflacije.

Očekivanja tržišnih učesnika da Fed 14. juna neće podići kamatne stope sada su iznad 70 odsto, za razliku od sedmice ranije, kada su se te šanse procjenjivale na 29 odsto.

Dolarov indeks je maj završio s dobitkom od 2,7 odsto, ostvarivši najbolju mjesečnu izvedbu od prošlogodišnjeg septembra, kada je porastao 3,1 odsto.

