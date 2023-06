Dodijeljena bespovratna sredstva podrške za četvoro barskih zanatlija

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar je još jednom podržala razvoj zanatstva kroz dodjelu bespovratnih budžetskih sredstava za četvoro preduzetnika, odnosno preduzeća, koji obavljaju tu vrstu djelatnosti na ime podrške za realizaciju njihovih biznis planova.

“Riječ je o subvencijama koje lokalna uprava dodjeljuje od 2021. godine, shodno Programu za podršku razvoju zanatstva na teritoriji opštine Bar, sa ciljem podsticanja razvoja društvene svijesti o značaju zanatstva, povećanja broja zanatlija, uvećanja konkuretnosti postojećih zanatlija, te unapređenja poslovnog ambijenta i turističke ponude, kao i promocije i očuvanja kulture i tradicije”, navodi se u saopštenju.

Do sada je pravo na taj vid podrške ostvarilo devet barskih zanatlija za čije biznis planove je dodijeljeno 18 hiljada EUR, dok su budžetom Opštine Bar za ovu godinu za ovu svrhu opredijeljena sredstva u iznosu od 20 hiljada EUR.

Shodno Odluci o odobravanju sredstava za podršku razvoju zanatstva za ovu godinu, podržani su razvoj i unapređenje djelatnosti – frizerski salon Vesna, Sergej Orahovac – za biznis plan Dekorativne tehnike, Mistra – za djelatnost servisiranja i izrade materijala neophodnog za rad građevinskih, poljoprivrednih i drugih mašina i Tri zvijezde za proširenje postojeće kreativne zanatske djelatnosti.

“Sredstva su dodijeljena u svrhu subvencionisanja opravdanih troškova u iznosu ne manjem od 80 odsto od iznosa sredstava navedenog u prijavi, odnosno u maksimalnom iznosu do dvije hiljade EUR po pojedinačnom biznis planu”, rekli su iz Opštine Bar.

Implementacijom tog programa obezbjeđuje se aktivacija i promocija zanatlija, u smislu podsticanja i omogućavanja nabavke opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti, organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama i drugog vida promocije, kao i pohađanje specifičnih obuka i edukacija.

