Do kraja jula tender za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare

Podogorica, (MINA-BUSINESS) – Tender za izbor izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare, na spoju magistralnog puta na lokaciji Šćepan Polje/Hum, biće raspisan do kraja jula, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

On se, kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, sastao sa ministrom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (BiH) Edinom Fortom.

“Ovo je velika stvar za sve jer će izgradnjom ovog mosta biti riješen dugogodišnji problem neuslovnog postojećeg mosta koji povezuje dvije države. Njegovom izgradnjom dobićemo bolju saobraćajnu vezu između dvije zemlje”, rekao je Radulović.

On je najavio da će do kraja godine biti završena projektna dokumentacija za 2,5 kilometra (km) puta od mosta prema Plužinama.

“Vjerujem da ćemo tokom naredne godine raspisati javni poziv za izvođača radova za ovu dionicu. Namjera nam je da sa radovima krenemo tokom naredne godine kako bi tu dionicu ali i izgradnju međudržavnog mosta završili u istom trenutku”, rekao je Radulović.

Forto je ukazao na značaj izgradnje mosta.

“Ovo će biti zajednički projekat BiH i Crne Gore čijom će realizacijom legenda o novoj cesti i mostu na ovoj lokaciji napokon postati stvarnost”, rekao je Forto.

On je podsjetio da se bosanskohercegovačka strana obavezala izgraditi dio pristupne ceste u dužini od jedan km, dok će crnogorska strana izgraditi dionicu od 2,5 km.

Izgradnja mosta biće finansirana zajedničkim sredstvima Crne Gore i BiH.

Radulović boravi u Sarajevu gdje će sjutra učestvovati na “Green Mobility Summitu” koji organizuje Transportna zajednica.

