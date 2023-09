Djelimično realizovane aktivnosti iz PER

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aktivnosti u okviru prioritetnih reformskih mjera iz Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru, za prvih šest mjeseci ove godine, djelimično su realizovane, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas na sjednici usvojila Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru za period 2023-2025, za prvih šest mjeseci ove godine.

“PER je srednjoročni strateški dokument koji Crna Gora priprema u okviru dijaloga o ekonomskom upravljanju sa Evropskom unijom (EU)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da isti program pripremaju i ostale zemlje sa statusom kandidata i potencijalnog kanidata za članstvo.

“Dokument se sastoji iz tri ključna poglavlja: makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama. Makroekonomski okvir sadrži srednjoročne makroekonomske projekcije (BDP, inflacija, platni bilans)”, objasnili su iz Vlade.

Kako su kazali, poglavlje o fiskalnom okviru zasniva se na srednjoročnom fiskalnom okviru i budžetskim planovima za tri godine, dok poglavlje o strukturnim reformama sadrži set reformi u cilju jačanja konkurentnosti i unapređenja uslova za inkluzivni rast i kreiranje radnih mjesta.

Iz Vlade su naveli da, kada je riječ o strukturnim reformama, PER sadrži agendu od 19 prioritetnih mjera.

“Za prvih šest mjeseci ove godine, aktivnosti u okviru prioritetnih reformskih mjera su djelimično realizovane”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da kod dvije reformske mjere, realizacija aktivnosti nije još uvijek otpočela.

“Riječ je o mjeri „Razvoj integrisanog pristupa povećanju kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja” za čiju implementaciju je zaduženo Ministarstvo prosvjete”, rekli su iz Vlade.

Oni su istakli da je glavni razlog to što sredstva koje je obezbijedila Delegacija EU u Crnoj Gori nijesu još uvijek operativna, jer ugovor nije potpisan, što se očekuje krajem septembra.

Iz Vlade su rekli da je druga mjera kod koje još uvijek nijesu otpočele aktivnosti „Smanjenje stavljanja u promet i upotrebe laganih plastičnih kesa za nošenje i plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu”, iz nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Razlog za to je, kako su dodali, jer je to vezano za donošenje Zakona o upravljanju otpadom, čije se donošenje planira u trećem kvartalu ove godine.

Na današnjoj sjednici donijete su i odluke o raspodjeli dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica za 2021. i prošlu godinu.

Vlada je prethodno zadužila predstavnike države u organima upravljanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države i sa njima povezanih društava, da pokrenu inicijativu za donošenje odluke o raspodjeli dobiti.

Tom inicijativom, kako se navodi, utvrdiće se da se 30 odsto ostvarene dobiti u 2021. godini, odnosno 70 odsto ostvarene dobiti u prošloj godini, od iznosa dobiti koji je srazmjeran udjelu vlasništva države, uplati na račun budžeta.

“Odlukama je utvrđeno da se 30 odsto ostvarene dobiti iz 2021. godine u iznosu od 1.879 EUR i 70 odsto ostvarene dobiti iz prošle godine u iznosu odnosno 5.919 EUR uplati državnom budžetu”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici su, kako se navodi, donijete i odluke o raspodjeli dobiti Pošte Crne Gore ostvarene u poslovnoj 2021. i prošloj godini kojima je utvrđeno da se 30 odsto ostvarene neto dobiti iz 2021. godine u iznosu od 182.877 EUR i 70 odsto ostvarene neto dobiti iz prošle godine u iznosu 33.381 EUR uplati državnom budžetu.

