Digitalizacija je važna poluga daljeg društvenog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) je spremna da u bliskoj saradnji sa institucijama doprinese unapređenju biznis ambijenta, saopšteno je na sastanku predstavnika te organizacije sa predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem.

Posebno kroz, kako su kazali, predlaganje novih zakonskih rješenja, podršku procesu digitalizacije društva i afirmaciju liderstva u privatnom i javnom sektoru, sa akcentom na rodnu ravnopravnost i osnaživanje ženskog liderstva.

Predsjednik Asocijacije, Budimir Raičević, kazao je da očekuju da stabilnost ove Vlade ima svoj iskaz i u dinamičnoj komunikaciji sa poslovnom zajednicom kroz razmjenu inputa koji za cilj imaju stvaranje nove vrijednosti, kako u ekonomskom tako i u društvenom kontekstu.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, upoznao sagovornike sa aktivnostima Vlade koje se odnose na usvajanje Predloga budžeta za narednu godinu koji je, kako je kazao, fokusiran na razvoj.

On je, u tom kontekstu, ukazao na značaj izbjegavanja uvrštavanja Crne Gore na sivu listu Manivala.

„Usljed višegodišnjeg nemara, suočili smo se sa potencijalnim stavljanjem naše zemlje na takozvanu Sivu listu Manivala što bi značajno otežalo poziciciju naše zemlje i negativno se odrazilo na naše građane. Ipak, uz iskazanu posvećenost svih članova tima uspjeli smo uvjeriti naše partnere u odlučnost da bez odlaganja napravimo pozitivne promjene koje očekuju naši građani. Oni su jedini koje ne smijemo iznevjeriti”, poručio je Spajić.

Predsjednik Skupštine Asocijacije menadžera, Slavoljub Popadić, iznio je niz predloga za unapređenje upravljanja u privrednim preduzećima te podržao odluku da se na čelo svih kompanija u državnom vlasništvu biraju profesionalci.

To je, kako je naveo, jedini način da se dođe do najboljih rezultata.

Predsjednik Odbora za digitalnu transformaciju, Vladan Tabaš, ukazao je na značaj digitalizacije i pozvao Vladu da u značajnijem procentu uključi poslovnu i IT zajednicu u proces kreiranja politika, cijeneći da Strategija digitalne transformacije predstavlja dobar osnov za dalji razvoj te oblasti.

Potpredsjednica za oblasti liderstva i poslovnih žena, Marijana Kadić Bojanić, ukazala je na potrebu osnaživanja socijalnih servisa kao vida podrške ženama u liderstvu i informisala o formiranju Asocijacije liderki čiji je cilj snažniji razvoj ženskog liderstva.

Sastanku je prisustvovala i izvršna direktorica AMM-a, Anđela Radosavović, koja je informisala o mogućnostima saradnje Vlade i Asocijacije na konkretnim projektima, sa posebnim osvrtom na projekat Izbor najuspješnijih menadžera, preduzetnika i poslodavaca godine, to jest dodjelu najprestižnije poslovne nagrade na nacionalnom nivou, čiji je Vlada institucionalni pokrovitelj.

Sagovornici su se saglasili da je digitalizacija važna poluga daljeg društvenog razvoja te da je kvalitetan sistem socijalnih usluga oslonac afirmaciji ženskog liderstva što je, kako su istakli, generacijski zadatak.

Asocijaciju su predstavljali i zamjenik predsjednika AMM, Zoran Savić i potpredsjednik za oblast preduzetništva, Radovan Radulović.

