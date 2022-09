Damjanović sa predstavnicima SB o aktuelnim projektima i daljim prioritetima saradnje

Podgorica, Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović razgovarao je u Sarajevu sa predstavnicima Svjetske banke (SB) o procjeni ekonomske situacije u Crnoj Gori, aktuelnim projektima i daljim prioritetima saradnje, što je dobar uvod u predstojeće godišnje sastanke u Vašingtonu.

Iz Ministarstva je saopšteno da se Damjanović, u okviru redovnog godišnjeg samita Konstituence – grupe država članica SB i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), sastao sa potpredsjednicom SB Annom Bjerde, predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i šefom kancelarije SB za Bosnu i Hercegovinu (BiH) i Crnu Goru, Christopherom Sheldonom.

Tokom veoma sadržajanog sastanka, osim razmjene stavova na ključne teme ovogodišnjeg panela koje se tiču odgovora na rastuću inflaciju i nadolazeću energetsku krizu, razgovarano je i o procjeni ekonomske situacije u Crnoj Gori.

“Bilo je riječi i o dinamici implementacije aktuelnih projekata koji su finansirani od SB, potencijalnom PBG aranžmanu (Garancija zasnovana na javnoj politici) i novom partnerskom okviru sa SB. Razgovor u Sarajevu bio je dobar uvod u predstojeće godišnje sastanke sa predstavncima SB u Vašingtonu, zakazane za oktobar”, navodi se u saopštenju.

Kako je ocijenjeno, oktobarski sastanci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) biće pogodna prilika da se detaljnije definišu konkretni prioriteti saradnje Crne Gore i SB.

Skup u Sarajevu, u organizaciji Holandsko-belgijske konstituence, otvorio je mogućnost za niz produktivnih razgovora Damjanovića sa zvaničnicima država članica, koje pored Crne Gore, uključuju Holandiju, Jermeniju, Belgiju, Bugarsku, BiH, Gruziju, Hrvatsku, Izrael, Kipar, Luksemburg, Moldaviju, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju i Ukrajinu.

Sastanci Konstituence održavaju se svake godine u nekoj od država članica, a domaćin narednog godišnjeg skupa biće Crna Gora.

“Tim povodom, Damjanović je izrazio očekivanje, da će se, uprkos trenutnim nepovolnjim geopolitičkim prilikama, naredni održati u stabilnijem i predvidljivijem ekonomskom i političkom kontekstu”, zaključuje se u saopštenju.

