CUP i TPK potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednici Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP) i Turske privredne komore u Crnoj Gori (TPK), Vasilije Kostić i Burhan Genç, potpisali su sporazum o saradnji između te dvije poslovne asocijacije.

Kostić i Genç su ocijenili da je misija CUP-a i TPK unapređenje privredne i ekonomske saradnje i zajednički rad na unapređenju poslovnog ambijenta, koji je preduslov uspješnih ekonomija.

“Želimo da budemo partneri Vladi u kreiranju stimulativnog poslovnog ambijenta, jer snaženje biznisa doprinosi razvoju ne samo ekonomije, nego društva u cjelini”, naveli su Kostić i Genç.

Svečanosti je, kako je saopšteno iz CUP-a, prisustvovao ambasador Turske u Crnoj Gori, Bariš Kalkavan, sa kojim su o modalitetima dalje privredne saradnje razgovarali predsjednik Upravnog odbora CUP-a, Jovan Lekić i članovi tog tijela, Nazif Cungu i Miloš Golubović.

Olakšavanje trgovine i ulaganja između Crne Gore i Turske, organizovanje zajedničkih poslovnih misija, konferencija i radionica, razmjena informacija o poslovnim mogućnostima i tržišnim kretanjima, pružanje podrške privrednim društvima koja žele da uđu na crnogorsko ili tursko tržište, promovisanje razvoja zajedničkih preduzeća i strateških partnerstava između privrednih društava iz obje države i davanje doprinosa razvoju povoljnog poslovnog okruženja u Crnoj Gori i Turskoj, ključni su ciljevi obuhvaćeni potpisanim sporazumom.

“Za crnogorska preduzeća potpisivanje sporazuma je još jedan korak ka unapređenju privrednih odnosa između naših članica, ali i dvije države”, rekao je Kostić.

Genç je saopštio da će saradnja obezbjediti da se unaprijede veze između turskih i crnogorskih privrednika.

“Pokušaćemo da stvorimo zdrav poslovni ambijent za privrednike iz obje zemlje i zato danas uspostavljamo institucionalnu saradnju. CUP je osnovan prije dvije godine i ima dosta snažnih članova, njihov godišnji promet je preko 3,5 milijardi EUR. To je velika prilika za jačanje naših odnosa i TPK će biti apsolutno posvećena tom cilju”, poručio je Genç.

Potpisnici su naglasili da vjeruju da će buduća saradnja dvije asocijacije doprinijeti boljim ekonomskim odnosima država i novim biznis mogućnostima kompanijama u obje zemlje.

“Ovo je novi značajan korak ka uspostavljanju još snažnije saradnje crnogorskih i turskih preduzeća, stvaranje novih osnova za investicije, kao i za prenos iskustava, što će ukupno doprinijeti uspostavljaju snažnije ekonomske saradnje”, naveli su Kostić i Genç.

Oni su ocijenili da će benefiti saradnje biti višestruki.

“Postoje ogromni potencijali. Sada ostaje na nama koliko ćemo moći te mogućnosti da iskoristimo”, zaključili su Kostić i Genç, naglašavajući da u ovom momentu ima preko pet hiljada turskih preduzeća u Crnoj Gori, što je značajan potencijal, ali se nadaju da će on u budućnosti da raste.

