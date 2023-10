CUE Podgorica dobio nagradu na World Travel Awards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – CUE Podgorica, hotel poznat po, kako je saopšteno, svojoj posvećenosti izuzetnom gostoprimstvu, dobitnik je nagrade Montenegro’s Leading Hotel 2023 na ovogodišnjoj dodjeli World Travel Awards.

Prestižna nagrada, poznata kao Oskar turističke industrije, na svjetskom nivou važi za jednu od najznačajnijih u turističkoj i hotelijerskoj industriji.

Generalna menadžerka hotela CUE Podgorica, Slavica Stojković, kazala je da to priznanje predstavlja krunu rada njihovog posvećenog tima koji neprestano teži izvrsnosti u ugostiteljstvu.

“Činjenica da smo prepoznati kao lideri u industriji podstiče nas i obavezuje da unapređujemo kvalitet usluge i sadržaja. Zbog svega toga, moram istaći da sam ponosna na sve zaposlene u CUE Podgorica”, rekla je Stojković.

Ona je navela i da je to priznanje važno, ne samo za CUE Podgorica, već i za Glavni grad, jer je konkurencija podrazumijevala i hotele renomiranih svjetskih brendova prisutnih na crnogorskom primorju.

The World Travel Awards renomirana je globalna organizacija koja ima za cilj prepoznavanje i nagrađivanje najboljih u svim sektorima uslužne industrije i putovanja, sa posebnim osvrtom na besprekornu uslugu i izuzetne sadržaje.

Ceremonija dodjela nagrada ove godine održala se u Gruziji, u gradu Batumi.

