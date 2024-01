Crnogorski Telekom gasi 3G mrežu od 22. januara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom će od 22. januara zvanično ugastiti 3G mrežu, a spektar, resursi i pažnja biće u potpunosti usmjereni na razvoj 5G i 4G tehnologije, saopšteno je iz kompanije.

Iz Telekoma su kazali da razvoj novih tehnologija u svijetu telekomunikacija, posebno očigledan kroz ekspanziju 5G i 4G mreža, predstavlja prekretnicu u načinu na koji živimo, radimo i komuniciramo.

„Napredne mreže dovele su do prethodno neviđenog ubrzanja u prenosu podataka i omogućile razvoj i korišćenje tehnološki naprednih aplikacija poput virtuelne i proširene stvarnosti (VR/AR), 4k striminga i pametnih rješenja u domovima i gradovima“, navodi se u saopštenju.

Kako su objasnili, sve to je bilo nezamislivo u eri 2G i 3G mrežnih tehnologija, pa ovaj tehnološki napredak, drugim riječima, omogućava stvaranje društva i ekonomije koji su bolje povezani, pametniji i efikasniji.

„3G mreža, iako revolucionarna u svoje vrijeme, danas je tehnološki prevaziđena, zaostaje u odnosu na 4G i 5G tehnologiju i ni na jedan način ne može se mjeriti sa novim mrežama koje već imamo razvijene u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Iz Telekoma su kazali da zato žele da podsjete sve korisnike da će postepeno gašenje 3G mreže, koje su najavili prethodne godine, biti u potpunosti završeno u naredne dvije sedmice.

Iz Telekoma su objasnili da se korisnici koji koriste starije mobilne uređaje, za pomoć oko podešavanja uređaja mogu obratiti posjetom nekoj od poslovnica Telekoma, ili pozivom na broj 1500, gdje će im zaposleni Telekoma biti na raspolaganju.

Odluka o gašenju 3G mreže, kako su podsjetili iz kompanije, podudara se sa svjetskim trendom gašenja 3G tehnologije, koji predvode tehnološki napredne zemlje poput Singapura, Hongkonga, Japana, Njemačke.

„U Telekomu smo ponosni što smo među globalnim telekomunikacionim liderima koji su stvorili uslove za potpuni prelazak na mrežu budućnosti“, dodaje se u saopštenju.

Crnogorski Telekom je, prema riječima njegovih predstavnika, kroz kontinuirane investicije u mrežne tehnologije osigurao da danas pokriva preko 80 odsto stanovništva 5G signalom, koji je upravo Telekom lansirao u Crnoj Gori, dok 4G mrežom pokriva 97 odsto stanovništva.

„Osim što ima najveću mrežu, Crnogorski Telekom u ovom trenutku ima i najbržu 4G i 5G mrežu u zemlji (sa najvećom prosječnom brzinom u poređenju s konkurencijom), a već niz godina i najveći protok internet saobraćaja u mobilnoj mreži u Crnoj Gori, što ilustruje pouzdanost i kapacitet mobilne mreže Telekoma“, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu potrebe korisnika i u želji da dodatno unaprijedi njihovo iskustvo u mobilnoj mreži Telekoma, kompanija je nedavno, prva u Crnoj Gori, predstavila VoLTE tehnologiju i omogućila svojim korisnicima da razgovaraju istovremeno pretražujući na svom mobilnom uređaju internet sadržaje visokog kvaliteta, uz značajno bolji kvalitet servisa i još kraće vrijeme uspostavljanja poziva.

