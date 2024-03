Crna Gora ulazi u strateško partnerstvo sa kompanijom EDF Energy

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada ulazi u strateško partnerstvo sa francuskom kompanijom EDF Energy, najavio je premijer Milojko Spajić, i dodao da bi ta saradnja mogla da pogura ekonomski razoj naprijed u tehnološkom i ekonomskom smislu.

On je na konferenciji za novinare kazao da je to kompanija koja je pokrenula zelenu tranziciju prije 60 godina i koja je po distibuciji, transmisiji i proizvodnji električne energije, apsolutni lider u Evropi.

“To je posljedica razgovora sa predsjednikom Francuske, Emmanuelom Macronom, kada smo ugovorili četiri oblasti sa kojima ćemo sarađivati. To su odbrana, zdravlje, ekologija i infrakstruktura, koja podrazumijeva energetski i saobraćajni dio”, rekao je Spajić.

Spajić je dodao da su danas imali jedan sastanak sa francuskom kompanijom, gdje su razgovarali o strateškoj saradnji.

„Prvi korak na putu strateške saradnje je upravo hidropotencijal, koji ima ubjedljivo najveći potencijal kod nas. Francuzi imaju iskustvo u tom sektoru, naročito tehničko, koje Crna Gora kao mala država nema“, naveo je Spajić.

Već je dogovoreno da se potpiše odgovarajući dokument između Elektroprivrede (EPCG) i EDF-a, gdje će doći do razmjene podataka.

Spajić je kazao da će EDF biti manjinski partner, kao i da ne žele da crpe novac iz Crne Gore, već su spremni da daju svoje tehničko znanje.

„Mi ulazimo u strateško partnerstvo odmah sa njima, u formalnom smislu će doći i to. Jedna od opcija je da zajednički investiramo u hidropotencijal“, dodao je Spajić.

On je naveo da je optimista da se neki od ovih projekata mogu naći na mreži do 2031. ili 2032. godine.

„EDF će se finansirati direktno sa tržišta, ili će EPCG naći interna sredstva, ili pozajmiti novac. Svaki međunarodni partner je više nego zainteresovan za ovakve projekte“, rekao je Spajić.

On je naveo da je vrlo jednostavno pronaći novac, ali da EDF žele zbog tehničkog znanja, koji su poznati po hidrocentralama i nuklearnoj energiji.

„Oni su tu majstori na svjetskom nivou“, ocijenio je Spajić.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, kazao je da partnerstvo sa francuskom kompanijom potvrda da od floskule energetika je naša razvojna šansa – idemo u realizaciju.

“Ovaj sastanak je pokazatelj kako će ova Vlada djelovati i kako će se odnositi prema resursima. Time što smo zavrijedili da ova renomirana kompanije dođe u Crnu Goru dobar je pokazatelj koliko nam ljudi vjeruju“, rekao je Mujović.

On je govoreći o energetskom potencijalu rekao da Crna Gora ima jako puno vjetro i solarnog potencijala i da se ta priča je, koja je lijepa, može pretočiti u nešto što je opipljivo.

“Međutim, bez velikog izvora energije to nije moguće”, kazao je Mujović.

On je poručio da je vrijeme da se izgradi novi, ozbiljan izvor električne energije.

“Iz tog razloga imamo više projekata: Hidroelektrana Kruševo i na rijeci Ćehotina. Pričalo se i o Komarnici, ali ova Vlada, premijer i ministar žele da budu odgovorni prema institucijama ove države i značajnoj grupi ljudi koji su iznijeli sumnje o ekološkoj opravdanosti i izvodljivosti projekta Komarnica. Svi mi treba da budemo proizvođači i potrošači električne energije i to će nam ovakav partner omogućiti”, rekao je Mujović.

On je naveo da projekat Komarnice ne mora da bude realizovan kako je predviđeno i za to će sačekati mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine.

“Ovakve šanse ne smijemo propustiti”, smatra Mujović.

Prema njegovim riječima, bitan partner će im pružiti tehničku podršku, pri čemu je iskustvo EDF-a u ekološkoj oblasti neprocjenjivo.

Izvršni direktor Crnogorskog eletroprenosnog sistema (CGES), Ivan Asanović, ocijenio je da je ovo veliki dan za sve nas.

„Svi smo svjedoci uspješnog partnerstva i ponosni na Ternu iz Italije, zahvaljujući kojoj smo postali dobra kompanija kakva smo danas. Usvojili smo najbolju praksu zahvaljujući tom partnerstvu. Cijenim da parnerstvo sa tako dobrom kompanijom i svjetski priznatom kao što je EDF će koristiti energetskom sektoru“, rekao je Asanović.

On je poručio da je energetski sektor najveći potencijal Crne Gore, uz to da treba voditi računa o životnoj sredini.

Izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Ivan Bulatović, rekao je da ovo smatraju jednom dodatnom vrijednošću vezano za buduće projekte u EPCG.

„Računam da ćemo današnjim potpisavanjem konkretizovati saradnju i krenuti u realizaciju projekata koji su od vitalnog značaja za EPCG i ukupno energetski sektor u Crnoj Gori“, naveo je Bulatović.

Mujović je na pitanje da li je crnogorski elektroenergetski sistem dovoljno jak da primi svo interesovaje investitora i sve potencijalne projekte iz obnovljivih izviora, odgoviorio da ne može.

“Preduslov da bi se omogućilo priklučenje svih izvora vezano za solar i vjetar je prije svega završetak Transbalkanskog koridora“, rekao je Mujović i dodao da je jako važan uslov i politička stabilnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS