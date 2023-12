Crna Gora posvećena ostvarivanju zajedničkih ciljeva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ostaje posvećena ostvarivanju zajedničkih ciljeva od globalnog značaja, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković na sjednici Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) u Parizu.

Joković je, na poziv predsjednika IFAD-a, Alvara Laria, prisustvovao sjednici posvećenoj diskusiji o kontribucijama i raspodjeli IFAD 13 sredstava.

“Centralna tema sjednice, na kojoj je prisustvovao veliki broj zvaničnika, bila je prikupljanje i raspodjela IFAD 13 sredstava, kao i predstavljanje predloga IFAD 13 poslovnog modela”, navodi se u saopštenju.

Taj model, kako je objašnjeno, naglašava stvaranje produktivnih ekonomskih mogućnosti, s ciljem unapređenja i zaštite života u ruralnim oblastima.

“Tokom IFAD 13 perioda, tri ključne oblasti će biti prioritetne, prije svega privatni sektor – angažovanje u unapređenju ruralnog života, zatim prilagođavanje klimatskim promjenama za izgradnju otpornosti seoskog stanovništva, kao i podrška ugroženim ruralnim zajednicama”, navodi se u saopštenju.

Sjednica je predstavljala priliku za jačanje saradnje na polju ruralnih područja, pružajući uvid u raspodjelu IFAD 13 sredstava.

Delegacija Crne Gore iskoristila je priliku da informiše IFAD o iznosu i statusu odobrenih sredstava za IFAD 13.

Istaknuto je da je održani skup, osim konkretnih pitanja oko kojih se diskutovalo, još jedna potvrda saradnje koja se ostvaruje između država, bez obzira na stepen razvoja i bogatstva.

Joković je na sastanku sa Lariom naglasio da Vlada i resorno Ministarstvo ostaju čvrsto posvećeni daljem razvoju saradnje, osmišljavanju zajedničkih projekata i aktivnosti i istakao da Crna Gora ostaje posvećena ostvarivanju zajedničkih ciljeva od globalnog značaja.

U okviru posjete, Joković je, na poziv predsjednika Francuske, Emmanuela Macrona, prisustvovao prijemu u Jelisejskoj palati.

Crna Gora je članica IFAD-a UN od 2015. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS